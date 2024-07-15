Уголовное дело о халатности возбудили по факту пожара под Новороссийском

По факту пожара в районе хутора Дюрсо под Новороссийском возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц. Об этом 15 июля сообщили в Следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Краснодарскому краю.

«По предварительным данным, в результате ненадлежащего исполнения должностными лицами администрации муниципалитета обязанностей по обеспечению пожарной безопасности, 14 июля 2024 года на территории Абраусского участкового лесничества в Новороссийском лесничестве произошло возгорание», — говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.

Там уточнили, что дело возбуждено по ст. 293 УК РФ («Халатность»).

В краевом СК добавили, что огонь распространился по площади более 60 га и нанес ущерб строениям на нескольких базах отдыха. Сотрудники МЧС продолжают тушение возгорания, и на его месте работают региональные следователи, которые выясняют точную причину пожара. Краевое следственное управление контролирует их работу.

Накануне в районе хутора Дюрсо в Краснодарском крае разгорелся лесной пожар. На территории Новороссийска введен режим чрезвычайной ситуации. Возбуждено уголовное дело по ст. 261 Уголовного кодекса РФ («Уничтожение/повреждение лесных насаждений»).

К вечеру того же дня пожар под Новороссийском перекинулся на базы отдыха «Моряк», «Романтик» и «Фрегат». Два человека пострадали, но госпитализация им не понадобилась. «Известия» показали последствия возгорания на турбазе «Романтик»: там огонь повредил более 50 построек, сгорели автомобили и растительность. С шести местных баз отдыха эвакуированы более 500 человек. 15 июля возгорание локализовали на площади 62 га, его предварительной причиной назвали нарушение правил безопасности местными жителями.

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что для тушения пожара необходима помощь добровольцев. В МЧС России рассказали, что в борьбе с огнем были задействованы самолет Ил-76, а также вертолеты Ми-8 и Ка-32.