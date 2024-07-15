В Британии предрекли еще больший раскол в США после покушения на Трампа

Покушение на экс-президента США Дональда Трампа приведет к еще большему политическому расколу государства. Об этом 14 июля написал обозреватель Оливер Бейтман для британского портала UnHerb.

«Покушение на Дональда Трампа в субботу обнажило глубины политического раскола Америки. <...> мы готовы к большему разделению, с частью оппортунистической агитации», — говорится в материале.

Бейтман предполагает, что теперь президент США Джо Байден сможет использовать атаку на оппонента в интересах своей предвыборной кампании. Так, государственный лидер приведет нападение как одну из причин ужесточения контроля за оборотом оружия. А команда Трампа, в свою очередь, использует покушение в маркетинге, чтобы продемонстрировать его достойную восхищения стойкость.

Теперь, считает обозреватель, времена, когда Демократическая и Республиканская партии объединялись перед лицом трудностей, например, как после покушения на экс-президента Рональда Рейгана, закончились.

«Кровоточащее ухо Трампа служит метафорой раненого, сырого состояния американской политики. <...> Дни объединения перед лицом насилия давно прошли. На его месте остался мрачный политический ландшафт, где даже покушение становится просто еще одним оружием в бесконечной партийной битве», — заключил Бейтман.

Нападение на Дональда Трампа произошло 13 июля, выступление политика в штате Пенсильвания транслировалось в прямом эфире, когда раздались выстрелы. Экс-глава Белого дома получил огнестрельное ранение в ухо по касательной траектории. Нападавший был ликвидирован. В результате стрельбы погиб один из зрителей выступления. Теперь секретная служба США усилила охрану Трампа до конца избирательной кампании.

Трамп рассказал, что не собирается менять свои планы из-за случившейся на митинге стрельбы и планирует поехать на съезд Республиканской партии на следующей неделе. Также СМИ сообщали, что предвыборный штаб Байдена ищет новую стратегию кампании, приняв решение пока воздержаться от словесных нападок на его оппонента.

Байден в своем обращении после случившегося заявил, что в Соединенных Штатах нет места политически мотивированному насилию. Президент также дал распоряжение секретной службе принять необходимые меры для обеспечения безопасности Трампа.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе–сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.