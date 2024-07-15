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СМИ сообщили об изменении стратегии предвыборной кампании Байдена

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Фото: REUTERS/Nathan Howard
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Предвыборный штаб президента США Джо Байдена ищет новую стратегию, приняв решение пока воздержаться от словесных нападок на экс-президента Дональда Трампа после покушения на республиканского соперника на западе Пенсильвании. Об этом 14 июля сообщили агентству Reuters представители штаба.

Белый дом будет опираться на осуждение всех видов политического насилия, включая резкую критику Байденом «беспорядков», вызванных протестами в кампусах из-за палестино-израильского конфликта, заявили агентству источники в окружении Байдена, пожелавшие остаться анонимными.

Советники Байдена надеялись смягчить недавние призывы некоторых его коллег-демократов и других лиц уйти в отставку. Ранее фокус президентской кампании Байдена был сосредоточен на представлении Трампа в качестве угрозы для демократических норм и противника абортов в США.

«Это меняет всё», — сказал один из представителей президента о покушении на Трампа. Он добавил, что Джо Байден пытается снизить градус антитрамповских настроений в своей предвыборной кампании.

В окружении Байдена заявили, что ожидается спад давления со стороны конгрессменов-демократов на 81-летнего Байдена после покушения на Трампа. Некоторые демократы в палате представителей и сенате публично призвали Байдена отказаться от участия в гонке после его неудачного выступления на июньских дебатах.

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Нападение на Трампа произошло 13 июля, выступление политика в штате Пенсильвания транслировалось в прямом эфире, когда раздались выстрелы. Экс-глава Белого дома получил огнестрельное ранение в ухо. Нападавший был ликвидирован. В результате стрельбы погиб один из зрителей выступления Трампа.

Слова поддержки Трампу выразили американский предприниматель Илон Маск, президент Аргентины Хавьер Милей, спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон, экс-президент США Барак Обама и многие другие, в том числе европейские лидеры.

Переживший покушение премьер Словакии Роберт Фицо указал на то, что оппоненты Трампа пытаются «заткнуть ему рот» и в результате подстрекательств общественности нашелся «бедолага, который взялся за оружие».

Байден в своем обращении после случившегося заявил, что в Соединенных Штатах нет места политически мотивированному насилию. Президент также дал распоряжение Секретной службе принять необходимые меры для обеспечения безопасности Трампа.

Экс-президент США в свою очередь заявил, что он не собирается менять свои планы из-за случившейся на митинге стрельбы и планирует поехать на съезд Республиканской партии на следующей неделе.

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