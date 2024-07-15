Секретная служба США усилила охрану Трампа до конца избирательной кампании

Секретная служба США усилила охрану бывшего американского президента Дональда Трампа до конца избирательной кампании после покушения на него во время митинга. Об этом в понедельник, 15 июля, сообщила ее директор Кимберли Читл.

«<…> в дополнение к усилению безопасности, которые мы предоставили охране бывшего президента Трампа в июне, мы также внесли изменения в его охрану с субботы (13 июля. — Ред.), чтобы обеспечить продолжение его защиты на конвенции и в оставшейся части кампании», — приводит ее заявление пресс-служба ведомства.

По словам Читл, важность проведения независимой проверки понятна, представители Секретной службы будут принимать в ней полное участие, а также сотрудничать с соответствующими комитетами Конгресса.

Нападение на Дональда Трампа произошло 13 июля, выступление политика в штате Пенсильвания транслировалось в прямом эфире, когда раздались выстрелы. Экс-глава Белого дома получил огнестрельное ранение в ухо по касательной траектории. Нападавший был ликвидирован. В результате стрельбы погиб один из зрителей выступления.

Трамп рассказал, что не собирается менять свои планы из-за случившейся на митинге стрельбы и планирует поехать на съезд Республиканской партии на следующей неделе. Также СМИ сообщали, что предвыборный штаб действующего американского президента Джо Байдена ищет новую стратегию кампании, приняв решение пока воздержаться от словесных нападок на его оппонента.

Байден в своем обращении после случившегося заявил, что в Соединенных Штатах нет места политически мотивированному насилию. Президент также дал распоряжение Секретной службе принять необходимые меры для обеспечения безопасности Трампа.

Очередные, 60-е по счету, президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.