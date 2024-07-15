В парламенте Грузии заявили о подаче иска президентом против закона об иноагентах

Президент Грузии Саломе Зурабишвили подала иск против закона «О прозрачности иностранного влияния» в Конституционный суд. Об этом 15 июля заявил парламентский секретарь президента Георгий Мсхиладзе на брифинге.

«Президент Грузии впервые обращается с иском в Конституционный суд Грузии. Иск касается закона о прозрачности иностранного влияния», — заявил Мсхиладзе. Его слова приводит издание «Sputnik Грузия».

Он уточнил, что закон противоречит 78-ой статье грузинской конституции, которая подразумевает, что власти должны делать всё возможное для интеграции страны в Европейский союз (ЕС) и НАТО. Также, по словам Мсхиладзе, президент требует приостановления его действия и окончательного упразднения.

При этом депутат парламента Грузии от партии «Силы народа» назвал парадоксом желание президента подать иск в Конституционный суд, решением которого она в октябре прошлого года была признана нарушительницей конституции страны из-за ее зарубежных визитов без разрешения правительства.

«Саломе Зурабишвили не признает Конституционный суд, когда не хочет, но когда хочет сама подать иск, тогда его признает», — сказал Мачарашвили. Его слова приводит Telegram-канал издания.

Ранее в этот день об иске президента сообщала телекомпания «ТВ Пирвели» со ссылкой на адвоката Зурабишвили Эку Беселию.

Закон об иноагентах был принят 14 мая. Зурабишвили наложила на него вето, однако позже депутаты большинством голосов преодолели его. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что его принятие негативно повлияет на процесс интеграции Грузии в ЕС. Также в процесс принятия закона в парламенте сопровождался серией протестов в Грузии.

После принятия закона США ввели визовые санкции в отношении десятков граждан Грузии и выразили готовность расширить ограничения. Комментируя это, мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что в стране никто не боится американских санкций. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе назвал их оскорбительными.

8 июля Вашингтон заявил, что пересмотрит все программы сотрудничества с Тбилиси. Через два дня о том же заявила Германия. 12 июля США заморозили помощь Грузии.