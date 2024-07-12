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США заморозили оказание помощи Грузии

Замгоссекретаря США Зея: действия Грузии подрывают ее евро-атлантический путь
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Соединенные Штаты заморозили оказание помощи Грузии. Об этом 12 июля журналистам заявила заместитель госсекретаря США по гражданской безопасности, демократии и правам человека Узра Зея.

«США очень обеспокоены антидемократичными действиями правительства Грузии, дезинформацией, которую некоторые представители правящей партии распространяют», — рассказала она.

Заместитель госсекретаря отметила, что это подрывает евро-атлантический путь страны.

Вместе с тем премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе по итогам беседы с представителем Вашингтона подтвердил готовность к улучшению двусторонних отношений. Также на встрече грузинского политика и Зея обсуждались предстоящие в октябре парламентские выборы. Глава правительства отметил, что в стране будет обеспечено проведение свободного, справедливого и прозрачного голосования.

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Отношения Грузии с США и ЕС обострились после принятия закона об иноагентах 14 мая. Президент Саломе Зурабишвили наложила на него вето, однако позже депутаты большинством голосов преодолели его. Закон вступил в силу 3 июня. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что его принятие негативно повлияет на процесс интеграции Грузии в ЕС.

После этого США ввели визовые санкции в отношении десятков граждан Грузии и выразили готовность расширить ограничения. Комментируя это, мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что в стране никто не боится американских санкций. Кобахидзе назвал их оскорбительными.

Также 8 июля Вашингтон заявил, что пересмотрит все программы сотрудничества с Тбилиси. Через два дня о том же заявила Германия.

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