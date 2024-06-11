Премьер Грузии Кобахидзе назвал санкции США оскорбительными

Санкции США против Грузии оскорбительны и не соответствуют духу партнерства, заявил 11 июня премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.

«Прежде всего я хотел бы отметить, что санкции не только несерьезны, но и оскорбительны для нашей страны и нашего народа. А также вредны для духа партнерства», — сказал он журналистам на конференции по восстановлению Украины, проходящей в Берлине.

Он выразил надежду, что со временем это будет пересмотрено, поскольку в интересах Грузии углублять отношения с США и Евросоюзом.

6 июня США ввели визовые санкции в отношении десятков граждан Грузии и выразили готовность расширить ограничения. Рестрикции были введены из-за принятия в стране закона об иностранных агентах. Комментируя это, мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что в стране никто не боится американских санкций.

Парламент Грузии принял закон об иноагентах 14 мая. Президент страны Саломе Зурабишвили наложила на него вето, однако позже депутаты большинством голосов преодолели его. Закон вступил в силу 3 июня. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель отмечал, что принятие негативно повлияет на процесс интеграции Грузии в ЕС.