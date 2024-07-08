США пересмотрят все программы сотрудничества с Грузией, заявил 8 июля на брифинге директор по европейским делам в Совете нацбезопасности Майкл Карпентер. Об этом 8 июля сообщил портал Trend.

«Мы надеемся увидеть смену стратегического направления со стороны грузинского правительства, но прямо сейчас мы поставили на пересмотр все программы с Грузией», — сказал он.

Карпентер подчеркнул, что Тбилиси в последние месяцы двигается неверным курсом «с точки зрения перспектив евро-атлантической интеграции».

Ранее в июле США на неопределенный срок отложили совместные военные учения Noble Partner с Грузией. Они были запланированы на 25 июля – 6 августа. Минобороны Грузии заявило, что сожалеет о переносе грузино-американских военных учений.

Сообщение об отмене учений в Грузии Пентагон распространил на фоне охлаждения отношений Вашингтона и Тбилиси из-за принятого в Грузии закона об иноагентах и последовавших за этим санкций США. Так, 6 июня, США ввели визовые санкции в отношении десятков граждан Грузии и заявили, что готовы расширить ограничения.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, в свою очередь, заявил 11 июня, что американские санкции оскорбительны и не соответствуют духу партнерства между странами. При этом он выразил надежду на то, что со временем это будет пересмотрено, поскольку в интересах Грузии углублять отношения с США и Европейским союзом.

Позднее, 28 июня, Кобахидзе сообщил, что Грузия намерена перезагрузить отношения с США и рассчитывает на встречные шаги. По его словам, углубление и развитие отношений являются стратегически важными.