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Пентагон сообщил о переносе военных учений с Грузией на неопределенный срок

Пентагон: США на неопределенный срок отложили совместные учения с Грузией
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Фото: Global Look Press/DoD
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США на неопределенный срок откладывают совместные военные учения Noble Partner с Грузией. Они были запланированы на 25 июля – 6 августа. Об этом сообщается в пятницу, 5 июля, на сайте американского министерства обороны.

«США инициировали всеобъемлющий пересмотр двусторонних американо-грузинских отношений. В рамках этого пересмотра США на неопределенный срок отложат учения Noble Partner», — говорится в заявлении.

Как отмечается, правительство США пришло к выводу, что данный период времени не подходит для проведения масштабных военных учений в Грузии. Несмотря на это, сотрудничество с Вооруженными силами Грузии продолжится. Страны нацелены на укрепление сотрудничества, отметили в оборонном ведомстве.

Минобороны Грузии, в свою очередь, заявило, что сожалеет о переносе грузино-американских военных учений.

Между тем предыдущие военные учения с силами НАТО в Грузии Agile Spirit прошли в сентябре 2023 года. Они состоялись с участием военных из стран и партнеров НАТО. В них приняло участие более 3 тыс. военнослужащих из 21 государства. Целью учений было повышение совместимости вооруженных сил стран и партнеров НАТО при планировании и осуществлении военных операций.

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Сообщение об отмене учений в Грузии Пентагон распространил на фоне охлаждения отношений Вашингтона и Тбилиси из-за принятого в Грузии закона об иноагентах и последовавших за этим санкций США.

Так, 6 июня, США ввели визовые санкции в отношении десятков граждан Грузии и заявили, что готовы расширить ограничения. Рестрикции введены из-за принятия в этой стране закона об иностранных агентах, критикуемого Западом. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, в свою очередь, заявил 11 июня, что американские санкции оскорбительны и не соответствуют духу партнерства между странами. При этом он выразил надежду на то, что со временем это будет пересмотрено, поскольку в интересах Грузии углублять отношения с США и Европейским союзом.

Позднее, 28 июня, Кобахидзе сообщил, что Грузия намерена перезагрузить отношения с США и рассчитывает на встречные шаги. По его словам, углубление и развитие отношений являются стратегически важными.

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