Германия вслед за США решила пересмотреть отношения с Грузией

Германия вслед за США пересмотрит отношения с Грузией. Об этом 10 июля заявил посол в Тбилиси Петер Фишер.

«Мы также пересматриваем наши отношения с Грузией <...>. Мы решили не брать на себя никаких новых обязательств перед Грузией, поэтому никаких новых финансовых обязательств со стороны Германии не будет. Немецкие военные также отказались от участия в учениях «Достойный партнер», — приводит его слова портал Civil Georgia.

Фишер отметил, что Берлин отменил большой юридический форум, который проходил в Тбилиси в 2023 году и должен был состояться этим летом в столице ФРГ, а также рассматривает дальнейшие действия. Посол подтвердил и решение Евросоюза (ЕС) приостановить процесс вступления страны и призвал граждан еще раз задуматься о том, что для них значит ЕС.

Вместе с тем он выразил сожаление, что отношения Грузии с Германией и ЕС упали до такого низкого уровня.

Отношения Грузии с США и ЕС обострились после принятия закона об иноагентах 14 мая. Президент Саломе Зурабишвили наложила на него вето, однако позже депутаты большинством голосов преодолели его. Закон вступил в силу 3 июня. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что его принятие негативно повлияет на процесс интеграции Грузии в ЕС.

После этого США ввели визовые санкции в отношении десятков граждан Грузии и выразили готовность расширить ограничения. Комментируя это, мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что в стране никто не боится американских санкций. Премьер Ираклий Кобахидзе назвал их оскорбительными.

Также 8 июля Вашингтон заявил, что пересмотрит все программы сотрудничества с Тбилиси. По словам директора по европейским делам в Совете нацбезопасности Майкла Карпентера, Грузия в последние месяцы двигается неверным курсом «с точки зрения перспектив евро-атлантической интеграции».