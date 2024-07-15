Реклама
Прямой эфир
Мир
Орбан направил лидерам стран ЕС предложения по урегулированию на Украине
Происшествия
Губернатор Богомаз сообщил об уничтожении еще пяти БПЛА над Брянской областью
Туризм
Число турпоездок россиян в Таиланд и Китай в июне выросло более чем на 80%
Общество
Пожар около Дюрсо повредил почти 40 зданий баз отдыха
Мир
Подозреваемый в стрельбе на митинге Трампа состоял в стрелковом клубе
Общество
Оставившая чемодан с телом сына жительница Перми признала вину в его убийстве
Общество
В Ленобласти задержали двух подозреваемых в нападении на подростка
Общество
Запорожская область вступила в национальный проект «Производительность труда»
Армия
Бойцы расчета ЗРК «Бук» уничтожили восемь летевших к Мариуполю ракет РСЗО HIMARS
Мир
Премьер Эстонии Кая Каллас подала в отставку
Авто
В России предложили ввести «пошаговую» индексацию утильсбора на автомобили
Мир
Президент Грузии Зурабишвили обжалует закон об иноагентах в конституционном суде
Общество
Движение транспорта ограничили в сторону Дюрсо под Новороссийском из-за пожара
Общество
Вильфанд спрогнозировал жару до +42 на юге России в ближайшие дни
Спорт
Сборная Испании установила рекорд по забитым голам на одном Евро
Спорт
Месси завоевал 45-й трофей в карьере и обновил мировой рекорд
Общество
В Омске арестовали пособника террористической организации

Президент Грузии Зурабишвили обжалует закон об иноагентах в конституционном суде

0
Фото: TASS/AP/Irakli Gedenidze
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обжалует закон об иноагентах в конституционном суде. Об этом 15 июля сообщила телекомпания «ТВ Пирвели».

«Сегодня будет направлен иск в суд, и я надеюсь, что вскоре будет назначено заседание, будет быстро рассмотрено это дело и этот иск, потому что сроки имеют большое значение», — рассказала адвокат Эка Беселия, которая будет защищать интересы президента.

По ее словам, этого дела ждет вся страна. Беселия добавила, что иск требует приостановления действия нормы до тех пор, пока конституционный суд по существу не решит этот спор, то есть на начальном этапе не приостановит действие закона.

На первоначальном этапе это необходимо из-за причиненного ущерба, который, по словам Беселия, необратим и может достичь «большего ущерба», уточнила «Газета.Ru».

По мнению президента Грузии, закон не соответствует конституции.

Полная заморозка: интеграцию Тбилиси в ЕС приостановили
Брюссель передумал давать минобороны Грузии €30 млн

Закон об иноагентах был принят 14 мая. Зурабишвили наложила на него вето, однако позже депутаты большинством голосов преодолели его. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что его принятие негативно повлияет на процесс интеграции Грузии в ЕС. 15 июля глава парламентского комитета по образованию, науке и делам молодежи Гиви Миканадзе сообщил, что закон вступит в силу через несколько недель.

После принятия закона США ввели визовые санкции в отношении десятков граждан Грузии и выразили готовность расширить ограничения. 8 июля Вашингтон заявил, что пересмотрит все программы сотрудничества с Тбилиси. Через два дня о том же заявила Германия. 12 июля США заморозили помощь Грузии.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024