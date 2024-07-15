Президент Грузии Зурабишвили обжалует закон об иноагентах в конституционном суде

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обжалует закон об иноагентах в конституционном суде. Об этом 15 июля сообщила телекомпания «ТВ Пирвели».

«Сегодня будет направлен иск в суд, и я надеюсь, что вскоре будет назначено заседание, будет быстро рассмотрено это дело и этот иск, потому что сроки имеют большое значение», — рассказала адвокат Эка Беселия, которая будет защищать интересы президента.

По ее словам, этого дела ждет вся страна. Беселия добавила, что иск требует приостановления действия нормы до тех пор, пока конституционный суд по существу не решит этот спор, то есть на начальном этапе не приостановит действие закона.

На первоначальном этапе это необходимо из-за причиненного ущерба, который, по словам Беселия, необратим и может достичь «большего ущерба», уточнила «Газета.Ru».

По мнению президента Грузии, закон не соответствует конституции.

Закон об иноагентах был принят 14 мая. Зурабишвили наложила на него вето, однако позже депутаты большинством голосов преодолели его. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что его принятие негативно повлияет на процесс интеграции Грузии в ЕС. 15 июля глава парламентского комитета по образованию, науке и делам молодежи Гиви Миканадзе сообщил, что закон вступит в силу через несколько недель.

После принятия закона США ввели визовые санкции в отношении десятков граждан Грузии и выразили готовность расширить ограничения. 8 июля Вашингтон заявил, что пересмотрит все программы сотрудничества с Тбилиси. Через два дня о том же заявила Германия. 12 июля США заморозили помощь Грузии.