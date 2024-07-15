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Закон об иноагентах в Грузии вступит в силу через несколько недель

Миканадзе: закон об иноагентах в Грузии вступит в силу через несколько недель
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Закон об иноагентах в Грузии вступит в силу через несколько недель. Об этом 15 июля заявил на брифинге глава парламентского комитета по образованию, науке и делам молодежи Гиви Миканадзе.

Он напомнил, что пока проект не начал действовать.

«Примерно через несколько недель этот закон начнет действовать, и мы посмотрим, как будут развиваться процессы», — отметил Миканадзе, трансляция выступления которого шла на странице партии «Грузинская мечта» в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

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Закон об иноагентах был принят 14 мая. Президент Саломе Зурабишвили наложила на него вето, однако позже депутаты большинством голосов преодолели его. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что его принятие негативно повлияет на процесс интеграции Грузии в ЕС.

После этого США ввели визовые санкции в отношении десятков граждан Грузии и выразили готовность расширить ограничения. Комментируя это, мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что в стране никто не боится американских санкций. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе назвал их оскорбительными.

8 июля Вашингтон заявил, что пересмотрит все программы сотрудничества с Тбилиси. Через два дня о том же заявила Германия. 12 июля США заморозили помощь Грузии.

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