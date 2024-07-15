Маск заявил о провале Секретной службы США из-за покушения на Трампа

Ответственность за попытку покушения на экс-президента США Дональда Трампа во время предвыборного митинга несет Секретная служба США. Об этом 15 июля заявил американский предприниматель Илон Маск.

«Секретная служба виновата в своем провале. Точка», — написал он в социальной сети X (бывш. Twitter, заблокирован в РФ).

Таким образом он прокомментировал пост, в котором служба обвинила в плохом обеспечении безопасности полицию штата Пенсильвания, уточняет «Газета.Ru».

Накануне Маск также призвал в публикации в соцсети главу Секретной службы безопасности США Кимберли Читл уйти в отставку после случившегося. Помимо этого, американский миллиардер также сообщал, что за последние восемь месяцев на него было совершено два покушения. Также Маск пожелал кандидату в президенты США скорейшего выздоровления.

Нападение на Трампа произошло на его предвыборном митинге в штате Пенсильвания 14 июня. Экс-глава Белого дома получил огнестрельное по касательной траектории ранение в ухо.

Нападавший был ликвидирован, в результате стрельбы погиб один из зрителей выступления Трампа. Очевидец случившегося рассказал журналистам, что предупреждал полицейских о человеке с огнестрельным оружием неподалеку, однако они его проигнорировали. При этом телеканал CNN сообщал, что один из полицейских видел стрелявшего в Трампа на крыше в ходе осмотра местности после звонков о подозрительном человеке.

Нынешний американский лидер Джо Байден дал распоряжение Секретной службе принять необходимые меры для обеспечения безопасности Трампа. В своем обращении после инцидента он заявил, что в Соединенных Штатах нет места политически мотивированному насилию.

Также СМИ сообщали, что предвыборный штаб Байдена ищет новую стратегию кампании, приняв решение пока воздержаться от словесных нападок на его оппонента. Также Трамп выразил мнение, что Байден может попросить американский минюст отменить два уголовных преследования, которые в настоящий момент открыты в его адрес.