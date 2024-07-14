Маск призвал главу Секретной службы США уйти в отставку

Американский миллиардер, владелец компаний Tesla Motors, Space X и других Илон Маск 13 июля призвал главу Секретной службы США Кимберли Читл уйти в отставку на фоне покушения на убийство экс-президента страны Дональда Трампа.

В соцсети X один из пользователей задался вопросом, как снайперу в полном вооружении позволили забраться на ближайшую к сцене крышу. Он также обратил внимание, что до этого Читл работала директором в компании PepsiCO.

«Крайняя некомпетентность или преднамеренный шаг. В любом случае руководство СС (Секретной службы. — Ред.) должно уйти в отставку. <...> Прежде чем ей поручили охранять президента, она охраняла пакеты с чипсами Cheetos», — прокомментировал Маск.

Ранее в этот день бизнесмен пожелал республиканцу скорейшего выздоровления.

Кроме того, после покушения штаб президента США Джо Байдена приостановил показ агитационных в рамках избирательной кампании роликов на телевидении.

«Штаб Байдена приостанавливает все исходящие коммуникации и работает над тем, чтобы как можно скорее убрать нашу телевизионную рекламу», — передает The Washington Times со ссылкой на представителя команды президента.

При этом практически сразу после случившегося Байден выступил с обращением, в котором заявил, что, «по всей видимости, с Трампом всё хорошо». В то же время глава государства добавил, что у него нет достаточной информации, чтобы назвать атаку покушением.

О стрельбе на предвыборном митинге Трампа в штате Пенсильвания стало известно ранее в этот день. Выступление экс-президента транслировалось в прямом эфире. Позже политик сообщил, что пуля пробила ему верхнюю часть правого уха, из-за чего у него открылось серьезное кровотечение.

Нападавший, идентифицированный как 20-летний Томас Мэтью Крукс, был ликвидирован. Мотивы его действий пока не раскрываются. Кроме того, в результате стрельбы погиб один из зрителей выступления Трампа. Очевидец случившегося рассказал журналистам, что предупреждал полицейских о человеке с огнестрельным оружием неподалеку, однако они его проигнорировали.

Слова поддержки Трампу в связи со случившимся выразили президент Аргентины Хавьер Милей, спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон, экс-президент США Барак Обама и многие другие. Сын пострадавшего политика Дональд Трамп – младший заявил, что его отец никогда не перестанет бороться за спасение страны. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, указала на то, что в США стимулируется разжигание ненависти к политическим оппонентам. По ее словам, идеи о покушении на Трампа озвучивались в американских СМИ несколько месяцев назад.

Спустя несколько часов после нападения Трамп появился на публике в Нью-Джерси.