Захарова указала на стимуляцию ненависти к политическим оппонентам в США
В США стимулируется разжигание ненависти к политическим оппонентам. Об этом 14 июля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя покушение на экс-главу Белого дома Дональда Трампа ранее в этот день.
«Ровно два месяца назад обратила внимание на то, что в США буквально стимулируют разжигание ненависти к политическим оппонентам», — написала Захарова в Telegram-канале, переслав свое старое сообщение.
В нем Захарова указывала на заявления о «необходимости убить кандидата в президенты» Трампа. По ее словам, об этом говорили не в соцсетях, а в официальных СМИ.
В качестве примера она привела слова конгрессмена Дэна Голдмана, сказанные в ноябре 2023 года в эфире телеканала MSNBC, о необходимости «устранить» экс-лидера США для защиты демократии. На следующий день он извинился, написав в соцсети Х, что «по ошибке использовал не то слово», отмечает The Hill.
О стрельбе на предвыборном митинге Трампа в штате Пенсильвания стало известно ранее в этот день. Выступление экс-президента транслировалось в прямом эфире. Позже политик сообщил, что пуля пробила ему верхнюю часть правого уха, из-за чего у него открылось серьезное кровотечение.
Президент США Джо Байден в своем обращении после случившегося заявил, что в Соединенных Штатах нет места политически мотивированному насилию, поэтому американцам необходимо осудить инцидент со стрельбой.