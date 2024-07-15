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СМИ сообщили, что полицейский видел стрелявшего незадолго до покушения на Трампа

CNN: полицейский заметил стрелявшего в Трампа на крыше незадолго до покушения
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Фото: REUTERS/Carlos Osorio
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Полицейский заметил стрелявшего в кандидата в президенты США Дональда Трампа незадолго до покушения. Об этом 15 июля сообщает телеканал CNN со ссылкой на шерифа округа Батлер Майкла Слупа.

Сообщалось, что правоохранители получили сообщения о подозрительном человеке в районе проведения предвыборного митинга и отправились на его поиски. В какой-то момент один из них заметил мужчину на крыше здания, было принято решение забраться на нее и осмотреть.

«Стрелок обернулся, увидел полицейского и направил на него оружие. Офицер оставил выступ, чтобы укрыться и спасти свою жизнь. Затем стрелок начал огонь с крыши», — говорится в материале.

Слуп признал, что подобная работа cлужбы безопасности является провалом.

«Это расследуется, и, очевидно, в конце концов мы извлечем из этого какой-то урок», — сказал Слуп.

По словам шерифа округа, примерно за неделю до митинга состоялось большое совещание по вопросам обеспечения безопасности. Также он заявил, что на мероприятии «не думал, что это была настоящая стрельба, когда он впервые услышал хлопки».

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Нападение на Трампа произошло 14 июля. Выступление политика в штате Пенсильвания транслировалось в прямом эфире, когда раздались выстрелы. Экс-глава Белого дома получил огнестрельное по касательной траектории ранение в ухо.

Нападавший был ликвидирован. В результате стрельбы погиб один из зрителей выступления Трампа. Очевидец случившегося рассказал журналистам, что предупреждал полицейских о человеке с огнестрельным оружием неподалеку, однако они его проигнорировали.

Нынешний американский лидер Джо Байден в своем обращении после инцидента заявил, что в Соединенных Штатах нет места политически мотивированному насилию. Помимо этого президент дал распоряжение Секретной службе принять необходимые меры для обеспечения безопасности Трампа.

Также СМИ сообщали, что предвыборный штаб Байдена ищет новую стратегию кампании, приняв решение пока воздержаться от словесных нападок на его оппонента. Также Трамп выразил мнение, что Байден может попросить американский минюст отменить два уголовных преследования, которые в настоящий момент открыты в его адрес.

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