Маск заявил о двух покушениях на него за последние восемь месяцев

Американский предприниматель Илон Маск 14 июля сообщил, что за последние восемь месяцев на него было совершено два покушения.

«Впереди опасные времена. Два человека (отдельные случаи) уже пытались меня убить за последние восемь месяцев», — написал он в соцсети X.

Маск добавил, что злоумышленники были задержаны примерно в 20 минутах езды от штаб-квартиры машиностроительной компании Tesla в Техасе.

Глава Tesla заговорил об этом на фоне покушения на экс-президента США Дональда Трампа, произошедшего накануне. Многочисленные пользователи соцсетей обратились к Маску с просьбой быть осторожнее в сложившейся ситуации. Он в шутку ответил, что, вероятно, пришло время разработать летающие доспехи.

Нападение на Трампа произошло на его предвыборном митинге в штате Пенсильвания. Выступление политика транслировалось в прямом эфире, когда раздались выстрелы. Экс-глава Белого дома получил огнестрельное по касательной траектории ранение в ухо.

Нападавший был ликвидирован, мотивы его действий пока не раскрываются. В результате стрельбы погиб один из зрителей выступления Трампа. Очевидец случившегося рассказал журналистам, что предупреждал полицейских о человеке с огнестрельным оружием неподалеку, однако они его проигнорировали.

После этого Маск пожелал республиканцу скорейшего выздоровления и указал на необходимость отставки руководства Секретной службы США. Он предположил, что покушение стало возможным из-за либо некомпетентности сотрудников ведомства, либо было преднамеренным.