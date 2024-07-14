Реклама
Прямой эфир
Мир
США вошли в десятку стран с самой дорогой питьевой водой
Происшествия
Лесной пожар произошел в районе хутора Дюрсо в Краснодарском крае
Мир
СМИ сообщили о прекращении попыток демократов снять Байдена с выборов
Мир
Литва приостанавливала пропуск транспорта через КПП на границе с Белоруссией
Общество
В Москве на следующей неделе сохранится аномальная жара
Армия
Российские силы освободили населенный пункт Урожайное в ДНР
Политика
В Кремле решительно осудили любые проявления насилия в ходе политической борьбы
Мир
СМИ узнали об изображении оружия на футболке предполагаемого напавшего на Трампа
Мир
Генсек НАТО Столтенберг осудил покушение на Трампа
Мир
Эрдоган призвал к максимально эффективному расследованию покушения на Трампа
Мир
Минобороны КНР объяснило цель совместных с Россией патрулирований в Тихом океане
Происшествия
Трое взрослых и ребенок ранены в поселке в Белгородской области из-за обстрела ВСУ
Мир
Во время разгона пропалестинской акции в Берлине пострадали восемь человек
Мир
В Белоруссии пресекли мероприятие неонацистов под Пинском
Мир
Европейские лидеры осудили покушение на Трампа
Мир
NYT указал на неработающие уловки по сокрытию состояния здоровья Байдена
Мир
В США признали невозможность противостоять России в воздухе из-за мощной ПВО
Сюжет:

Маск заявил о двух покушениях на него за последние восемь месяцев

0
Фото: ТАСС/EPA/ZBIGNIEW MEISSNER
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американский предприниматель Илон Маск 14 июля сообщил, что за последние восемь месяцев на него было совершено два покушения.

«Впереди опасные времена. Два человека (отдельные случаи) уже пытались меня убить за последние восемь месяцев», — написал он в соцсети X.

Маск добавил, что злоумышленники были задержаны примерно в 20 минутах езды от штаб-квартиры машиностроительной компании Tesla в Техасе.

Глава Tesla заговорил об этом на фоне покушения на экс-президента США Дональда Трампа, произошедшего накануне. Многочисленные пользователи соцсетей обратились к Маску с просьбой быть осторожнее в сложившейся ситуации. Он в шутку ответил, что, вероятно, пришло время разработать летающие доспехи.

Покушение на Трампа: в экс-президента США стреляли на предвыборном митинге
Политик отделался легким ранением, подозреваемый ликвидирован

Нападение на Трампа произошло на его предвыборном митинге в штате Пенсильвания. Выступление политика транслировалось в прямом эфире, когда раздались выстрелы. Экс-глава Белого дома получил огнестрельное по касательной траектории ранение в ухо.

Нападавший был ликвидирован, мотивы его действий пока не раскрываются. В результате стрельбы погиб один из зрителей выступления Трампа. Очевидец случившегося рассказал журналистам, что предупреждал полицейских о человеке с огнестрельным оружием неподалеку, однако они его проигнорировали.

После этого Маск пожелал республиканцу скорейшего выздоровления и указал на необходимость отставки руководства Секретной службы США. Он предположил, что покушение стало возможным из-за либо некомпетентности сотрудников ведомства, либо было преднамеренным.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024