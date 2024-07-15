Байден заявил о недопустимости превращения политики США в арену для насилия

Политика США не должна становиться ареной для насилия. Об этом в воскресенье, 14 июля, заявил президент США Джо Байден в телеобращении к согражданам в связи с покушением на экс-главу Белого дома Дональда Трампа.

«В Америке нет места такого рода насилию, да и вообще любому насилию, без исключений. Покушение противоречит всему, за что мы выступаем как нация. Это не то, кем мы являемся как нация. Это не Америка, и мы не можем допустить [насилие]», — приводит слова американского лидера официальный сайт Белого дома.

Байден подчеркнул, что градус политической борьбы в Соединенных Штатах «пора снизить», подчеркнув, что к этому в том числе относятся атаки на членов конгресса от Демократической и Республиканской партий, штурм Капитолия 6 января 2021 года, а также нападении на семью бывшего спикера палаты представителей Нэнси Пелоси.

«Мы все несем за это ответственность <...> Разногласия неизбежны, это часть человеческой природы. Но политика не должна становиться полем боя, а тем более — ареной для убийств», — заявил президент.

По его словам, политика должна оставаться «ареной для мирных дебатов, отстаивания правосудия и принятия решений во имя демократии и независимости».

Ранее агентство Reuters сообщало, что после стрельбы на митинге в Пенсильвании предвыборный штаб Байдена ищет новую стратегию, приняв решение пока воздержаться от словесных нападок на оппонента.

Нападение на Дональда Трампа произошло 13 июля, выступление политика в штате Пенсильвания транслировалось в прямом эфире, когда раздались выстрелы. Экс-глава Белого дома получил огнестрельное ранение в ухо по касательной траектории. Нападавший был ликвидирован. В результате стрельбы погиб один из зрителей выступления Трампа.

Переживший покушение премьер Словакии Роберт Фицо указал на то, что оппоненты Трампа пытаются «заткнуть ему рот» и в результате подстрекательств общественности нашелся «бедолага, который взялся за оружие».

Байден в своем обращении после случившегося заявил, что в Соединенных Штатах нет места политически мотивированному насилию. Президент также дал распоряжение Секретной службе принять необходимые меры для обеспечения безопасности Трампа.

Экс-глава Белого дома, в свою очередь, рассказал, что он не собирается менять свои планы из-за случившейся на митинге стрельбы и планирует поехать на съезд Республиканской партии на следующей неделе.