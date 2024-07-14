В Совфеде отметили влияние покушения на Трампа на предвыборную гонку в США

Покушение на экс-президента США, действующего кандидата на пост главы Белого дома Дональда Трампа повлияет на предвыборную кампанию. Об этом заявил 14 июля заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

По словам парламентария, он несколько раз просмотрел видео с митинга, где на Трампа было совершено покушение. Реакция людей не была отрепетирована, сначала в толпе избирателей раздался крик ужаса, отметил Климов.

«Сначала был крик ужаса, потом они видят, что Трамп встает, что он живой, и у них лица стали, как будто воскрес кто-то прям при них. Там был просто экстаз, видно было, как они зажглись», — цитирует сенатора Lenta.ru.

Климов обратил внимание, что такая реакция сторонников «дорогого стоит». Он допустил, что Трамп мог погибнуть, но теперь волна эмоций его избирателей будет подниматься.

«Тут надо либо [демократам — Ред.] какое-то еще преступление совершать, либо сдаваться. Как они будут сдаваться, я не знаю, может, кандидата заменят. Может, еще что-нибудь сделают, но позиция у этой группировки неолиберальной, которая почти 30 лет правит США, сейчас самая незавидная», — заключил российский сенатор.

Ранее в воскресенье Трамп, на которого было совершено покушение, призвал американцев к объединению и заявил об отсутствии страха. Политик также выразил соболезнования пострадавшим и семье погибшего в результате атаки.

Нападение на Трампа произошло на его предвыборном митинге в штате Пенсильвания. Выступление политика транслировалось в прямом эфире, когда раздались выстрелы. Экс-глава Белого дома получил огнестрельное по касательной траектории ранение в ухо. Спустя несколько часов он впервые после покушения появился на публике в Нью-Джерси.

Нападавший был ликвидирован, мотивы его действий пока не раскрываются. В результате стрельбы погиб один из зрителей выступления Трампа. Очевидец случившегося рассказал журналистам, что предупреждал полицейских о человеке с огнестрельным оружием неподалеку, однако они его проигнорировали.

Слова поддержки Трампу выразили американский предприниматель Илон Маск, президент Аргентины Хавьер Милей, спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон, экс-президент США Барак Обама и многие другие, в том числе европейские лидеры.

Переживший покушение премьер Словакии Роберт Фицо указал на то, что оппоненты Трампа пытаются «заткнуть ему рот», и в результате подстрекательств общественности нашелся «бедолага, который взялся за оружие». Сын пострадавшего политика Дональд Трамп-младший в свою очередь заявил, что его отец никогда не перестанет бороться за спасение страны.

Президент США Джо Байден в своем обращении после случившегося заявил, что в Соединенных Штатах нет места политически мотивированному насилию, поэтому американцам необходимо осудить инцидент со стрельбой.