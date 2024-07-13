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Сюжет:

Глава МИД Польши прокомментировал возможность сбивать ракеты над Украиной

Сикорский: на данном этапе вопрос уничтожения ракет над Украиной является идеей
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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Слова министра обороны Польши Владислава Косиняка-Камыша о возможности сбивать ракеты над территорией Украины пока являются лишь идеей. Об этом 13 июля заявил глава МИД страны Радослав Сикорский во время выступления в Американском институте предпринимательства в Вашингтоне, запись опубликована на YouTube-канале учебного заведения.

«На данном этапе это всего лишь идея. В соглашении (о сотрудничестве Польши и Украины в сфере безопасности. — Ред.) говорится, что мы изучим эту идею», — сказал он.

По словам Сикорского, Украина уже дала разрешение уничтожать цели над своей территорией.

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Ранее, 10 июля, начальник генштаба Вооруженных сил Польши Веслав Кукула заявил, что солдатам необходимо быть готовыми к полномасштабному вооруженному конфликту. Он добавил, что нынешний интерес поляков к службе в армии начнет резко снижаться с 2027 года, поэтому военному управлению предстоит решить, принимать ли в армию больше новобранцев, чем предусмотрено бюджетом, в ущерб закупкам военной техники.

8 июля в Варшаве Украина и Польша заключили соглашение о безопасности. Подписи под документом поставили президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, и глава польского правительства Дональд Туск.

После этого французский политик Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) заявил, что соглашение о безопасности ведет к началу глобальной войны, поскольку включает в себя разрешение польской стороне сбивать российские ракеты.

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