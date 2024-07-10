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Генштаб Польши заявил о необходимости готовить солдат к полномасштабному конфликту

Reuters: в Польши призвали подготовить солдат к полномасштабному конфликту
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Фото: TASS/Zuma
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Начальник генштаба вооруженных сил Польши Веслав Кукула заявил, что солдатам необходимо быть готовыми к полномасштабному вооруженному конфликту. Об этом 10 июля сообщило агентство Reuters.

«Сегодня мы должны готовить наши силы к полномасштабному конфликту, а не к конфликту асимметричного типа. Это вынуждает нас находить оптимальный баланс между пограничной службой и поддержанием [высокой] интенсивности подготовки в армии», — заявил он на пресс-конференции.

Кукула также добавил, что нынешний интерес поляков к службе в армии начнет резко снижаться с 2027 года, поэтому военному управлению предстоит решить, принимать ли в армию больше новобранцев, чем предусмотрено бюджетом, в ущерб закупкам военной техники.

Агентство уточняет, что на том же мероприятии заместитель министра обороны Польши Павел Бейда сообщил, что с августа пограничные войска на востоке Польши будут увеличены с 6 тыс. до 8 тыс. человек, а резерв из 9 тыс. человек будет готов выдвинуться в течение 48 часов.

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Накануне Украина и Польша заключили соглашение о безопасности. Подписи под документом поставили президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, и глава польского правительства Дональд Туск в Варшаве. В ходе встречи премьер-министр Польши похвалил Зеленского за «борьбу за безопасную Украину и безопасную Европу».

После этого французский политик Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) заявил, что соглашение о безопасности ведет к началу глобальной войны, поскольку включает в себя разрешение польской стороне сбивать российские ракеты. Так он прокомментировал статью в издании Euractiv, в которой отмечалось, что пункты подписанного обеими сторонами документа позволяют Польше использовать средства противовоздушной обороны (ПВО), чтобы сбивать российские ракеты над территорией Украины поблизости от границы с Польшей.

В мае премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о создании буферной зоны шириной примерно 200 м от линии границы с Белоруссией. Позднее, 2 июня, уточнялось, что в общей сложности она затронет 27 областей — в основном будет на территории Гайновского района и в одном месте в Белостокском. Однако уже на следующий день в Варшаве заявили, что инициативу решено отложить, но приграничье будет усилено сотней военных.

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