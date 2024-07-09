Соглашение о безопасности между Украиной и Польшей ведет к началу глобальной войны, поскольку включает в себя разрешение польской стороне сбивать российские ракеты. Об этом заявил французский политик Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) в понедельник, 8 июля.

«Украинский конфликт скатывается дальше в глобальный конфликт из-за этого невероятного соглашения, которое [президент Украины Владимир] Зеленский только что заключил с Польшей в лице [главы правительства Польши] Дональда Туска», — написал политик.

Так он прокомментировал статью в издании Euractiv, в которой отмечалось, что пункты подписанного обеими сторонами документа позволяют Польше использовать средства противовоздушной обороны (ПВО), чтобы сбивать российские ракеты над территорией Украины поблизости от границы с Польшей.

По мнению Филиппо, такое соглашение приведет к глобальному конфликту, поскольку Польша входит в ЕС и НАТО, что в свою очередь неизбежно втянет в конфликт все государства-участники этих объединений.

«Давайте срочно остановим это безумие!» — призвал Филиппо.

Ранее в этот день Украина и Польша заключили соглашение о безопасности. Подписи под документом поставили Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, и глава польского правительства Дональд Туск в Варшаве. В ходе встречи премьер-министр Польши похвалил Зеленского за «борьбу за безопасную Украину и безопасную Европу».

Соглашение было подписано в преддверии саммита НАТО, который с 9 по 11 июля пройдет в Вашингтоне.

5 июля портал Interia сообщил, что Украина может разместить истребители F-16 в Польше. Отмечается, что последние атаки на украинские аэродромы вызвали серьезную тревогу у украинских парламентариев относительно безопасности обещанных истребителей F-16.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года российский президент Владимир Путин заявил после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.