Реклама
Прямой эфир
Мир
СМИ назвали геополитическим сигналом визит премьера Индии в РФ
Политика
Политолог оценила итоги парламентских выборов во Франции
Общество
Выставку-форум «Россия» на ВДНХ посетили 18,5 млн человек
Мир
Украина и Польша подписали соглашение по безопасности
Происшествия
Массовое ДТП произошло на Смоленском бульваре в Москве
Мир
Премьер Индии Моди прибыл в Москву с официальным визитом
Общество
Путин заявил о важности показа и гордости достижениями России
Мир
ЦАХАЛ призвала жителей Газы эвакуироваться в центральный район анклава
Происшествия
17 человек пострадали в ДТП с автобусом и «КамАЗом» под Красноярском
Армия
ВС РФ уничтожили три установки HIMARS и обслуживавших их иностранных специалистов
Экономика
РФПИ инвестирует в производство в России изделий для гемодиализа Polymed
Мир
В МИД Ирана предложили объединить платежные системы стран — участниц БРИКС
Мир
На Тайване депутаты подрались резиновой курицей из-за поправок к закону
Политика
Политолог указал на попытки ЕС помешать Орбану в стремлении разрешить конфликт
Авто
За выходные в России произошло 653 ДТП
Общество
В суд поступил иск на фирму блогера Гасанова на сумму 10 млн рублей
Политика
Военный эксперт посоветовал Украине не ждать приглашения в НАТО на ближайшем саммите

Украина и Польша подписали соглашение по безопасности

0
Фото: REUTERS/Lukasz Glowala
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, и премьер-министр Польши Дональд Туск подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Церемония транслировались 8 июля в YouTube-канале канцелярии польского премьера.

Туск встретил украинского лидера в своем офисе в 13:30 по местному времени (12:30 мск). Позже оба лидера встретились с представителями СМИ.

Встреча с журналистами началась с подписания Туском и Зеленским соглашения о безопасности между Польшей и Украиной.

Позднее Туск в своих соцсетях добавил, что Украина всегда может рассчитывать на Польшу в этой ситуации.

Трудно быть членом: чего Украине ждать от саммита НАТО
Киев продолжает мечтать о вступлении в альянс

Зеленский приехал в Польшу перед саммитом НАТО, который пройдет 9–11 июля в Вашингтоне. Ранее в понедельник замминистра иностранных дел Польши Анджей Шейна заявил в эфире Польского радио, что визит Зеленского будет касаться саммита НАТО и перспектив членства Украины в альянсе. При этом дипломат заявил, что последний вопрос вряд ли будет решен в ближайшее время.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда президент страны Зеленский заявил, что фактически страна уже находится в альянсе и соответствует его стандартам. 15 июня 2023 года депутаты Европейского парламента приняли резолюцию с призывом к НАТО пригласить Украину в состав своих членов.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024