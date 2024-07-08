Украина и Польша подписали соглашение по безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, и премьер-министр Польши Дональд Туск подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Церемония транслировались 8 июля в YouTube-канале канцелярии польского премьера.

Туск встретил украинского лидера в своем офисе в 13:30 по местному времени (12:30 мск). Позже оба лидера встретились с представителями СМИ.

Встреча с журналистами началась с подписания Туском и Зеленским соглашения о безопасности между Польшей и Украиной.

Позднее Туск в своих соцсетях добавил, что Украина всегда может рассчитывать на Польшу в этой ситуации.

Зеленский приехал в Польшу перед саммитом НАТО, который пройдет 9–11 июля в Вашингтоне. Ранее в понедельник замминистра иностранных дел Польши Анджей Шейна заявил в эфире Польского радио, что визит Зеленского будет касаться саммита НАТО и перспектив членства Украины в альянсе. При этом дипломат заявил, что последний вопрос вряд ли будет решен в ближайшее время.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда президент страны Зеленский заявил, что фактически страна уже находится в альянсе и соответствует его стандартам. 15 июня 2023 года депутаты Европейского парламента приняли резолюцию с призывом к НАТО пригласить Украину в состав своих членов.