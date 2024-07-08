Зеленский прибыл с визитом в Польшу для обсуждения членства Украины в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, прибыл с визитом в Польшу накануне начала саммита НАТО. Об этом в понедельник, 8 июля, сообщает телеканал TVP.

По его информации, в рамках поездки Зеленский встретится с премьер-министром страны Дональдом Туском и президентом Анджеем Дудой.

Ожидается, что стороны обсудят предстоящий саммит Североатлантического альянса и могут подписать соглашение Польши и Украины о безопасности.

Ранее в понедельник замминистра иностранных дел Польши Анджей Шейна заявил в эфире Польского радио, что визит Зеленского будет касаться саммита НАТО и перспектив членства Украины в альянсе. При этом дипломат заявил, что последний вопрос вряд ли будет решен в ближайшее время.

Саммит НАТО пройдет с 9 по 11 июля в Вашингтоне.

Ранее, 7 июля, портал Euractiv сообщал, что страны НАТО до сих пор не определились с итоговой формулировкой о том, как пообещать Украине место в альянсе. Авторы отметили, что украинские официальные лица в частном порядке признают, что не ожидают приглашения присоединиться к блок в ближайшее время. По данным источника Euractiv, государства НАТО обсуждают такие конструкции, как «мост», «необратимость», «реформы», применительно к Украине.

До этого, 5 июля, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что надеется на вступление Украины в альянс «в течение следующего десятилетия», но позже выступил с утверждением, что конкретно про десятилетний срок лет речи не вел. Его слова прокомментировал председатель Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, заявив, что к 2034 году ни один из руководителей стран альянса не останется на своем месте, а самой Украины не будет существовать.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда президент страны Зеленский заявил, что фактически страна уже находится в альянсе и соответствует его стандартам. 15 июня 2023 года депутаты Европейского парламента приняли резолюцию с призывом к НАТО пригласить Украину в состав своих членов.