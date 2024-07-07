Генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг 7 июля заявил, что никто не говорил о вступлении Украины в альянс через 10 лет.

«Никто конкретно про десять лет не говорил, но очевидно, что принятие Украины — это очень серьезный вопрос. Самое важное, что нам надо делать — это наращивать поддержку Украины, чтобы обеспечить ее победу», — сказал Столтенберг в интервью телеканалу CBS.

При этом он подчеркнул, что важным условием вступления Украины в НАТО является победа страны в конфликте с Россией.

Говоря о достижении «устойчивого и справедливого мира», он вновь подчеркнул важность наращивания военной поддержки Киева странами объединения.

Также Столтенберг заявил, что на предстоящем саммите НАТО, который пройдет в Вашингтоне на следующей неделе, будет приниматься решение касаемо создания в Германии командования для координации помощи Украине и подготовке украинских солдат.

Ранее, 5 июля, генсек НАТО заявил в интервью немецкому агентству DPA, что надеется на то, что «Украина станет союзником альянса в течение следующего десятилетия». Он также назвал процесс вступления страны в объединение «необратимым, то есть неостановимым», добавляло Westfälische Nachrichten.

Его слова прокомментировал председатель Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, заявив, что к 2034 гому ни один из руководителей стран альянса не останется на своем месте, а самой Украины не будет существовать.

До этого, 18 июня, в Белом доме назвали условие для вступления страны в НАТО. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби подчеркнул необходимость избавиться от коррупции, так как «это является причиной для беспокойства».

4 июня президент США Джо Байден не исключил, что Украину не примут в альянс после завершения конфликта. Однако он заверил, что поставки оружия стране будут продолжаться. При этом в конце мая канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Киев не станет членом альянса в ближайшие 30 лет.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда президент страны Зеленский заявил, что фактически страна уже находится в альянсе и соответствует его стандартам. 15 июня 2023 года депутаты Европейского парламента приняли резолюцию с призывом к НАТО пригласить Украину в состав своих членов.