Ваня Дмитриенко посвятил выступление на «Алых парусах» своей маме

Певец Ваня Дмитриенко рассказал, что выступление в ходе праздника выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге в субботу, 29 июня, он посвятил своей маме, которая смотрела трансляцию концерта по телевидению.

«Сегодня мама смотрела в прямом эфире мое выступление. Для нее пел», — рассказал он.

Певец признался, что ему пришлось пропустить собственный выпускной, когда он заканчивал школу, из-за работы. Теперь благодаря участию в «Алых парусах» артист смог ощутить атмосферу праздника.

Ваня Дмитриенко пожелал выпускникам всего самого яркого и светлого, а также улыбаться, как на «Алых парусах».

На празднике выпускников «Алые паруса» Ваня Дмитриенко исполнил вместе со зрителями свою песню «Венера – Юпитер».

Праздник выпускников «Алые паруса» стартовал вечером 28 июня. Церемонию открыл губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Градоначальник пожелал ребятам успехов и напомнил, что именно от них зависит будущее целой страны.

Кульминацией вечера стал проход брига «Россия» по Неве под алыми парусами. В этом году маршрут корабля немного изменился: он прошел через створы двух мостов — Троицкого и Дворцового, после чего судно в новой точке совершило изящный разворот и отправилось обратным курсом.

На празднике выпускников собрались не только вчерашние российские школьники, но и выпускники из Гагаузии, Белоруссии, стран СНГ и Африки. Посетили событие также выпускники из Мариуполя.

На мероприятии выступили артисты Amirchik, IOWA, ST, Тося Чайкина, Алсу, Люся Чеботина и Ваня Дмитриенко. Хедлайнером вечера стал рэпер Мот.

Праздник выпускников проходит в юбилейный, 20-й раз после возобновления традиции празднования. Он был возрожден после многолетнего перерыва в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. В рамках шоу развернуто более 10 площадок с артистами.