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Масуд Пезешкиан лидирует на выборах президента Ирана

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Фото: REUTERS/Majid Asgaripour
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В избирательной комиссии Ирана подтвердили лидерство реформатора Масуда Пезешкиана на президентских выборах по результатам подсчета 2,3 млн голосов. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на местные телеканалы в пятницу, 28 июня.

«Избирком Ирана заявил, что Масуд Пезешкиан лидирует по первичным результатам президентских выборов с подсчитанными 2,3 млн голосов», — сказано в публикации.

По информации агентства IRNA, у Пезешкиана 973 тыс. голосов. На втором месте — представитель верховного лидера Ирана в Высшем совете национальной безопасности Саид Джалили — за него отдали 963 тыс. голосов.

Явка, по сведениям агентства Tasnim, составила около 40%.

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Накануне Саид Джалили заявил «Известиям», что целью его политики является укрепление отношений со всеми странами, с которыми у Ирана есть точки соприкосновения в различных областях.

28 июня по всему Ирану в 8:00 по местному времени (7:30 мск) открылись избирательные участки для голосования на выборах нового президента. Избиратели смогут проголосовать в пятницу в течение 10 часов, однако при необходимости министерство внутренних дел страны может продлить время для голосования.

В выборах участвуют четыре кандидата. Это представитель духовного лидера в Совете безопасности республики Саид Джалили, спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, консерватор, экс-глава министерств внутренних дел и юстиции Мостафа Пурмохаммади и единственный кандидат от лагеря реформистов — экс-министр здравоохранения и медицинского образования Масуд Пезешкиан.

Внеочередные президентские выборы в Иране были назначены после гибели 19 мая в результате авиакатастрофы президента страны Эбрахима Раиси. Авария произошла, когда он возвращался со встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Кроме того, в потерпевшем крушение вертолете среди прочих находился глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан. Кортеж Раиси состоял из трех вертолетов, два из которых благополучно добрались до места назначения. Была создана комиссия по расследованию катастрофы.

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