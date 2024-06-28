В Иране открылись избирательные участки для голосования на президентских выборах
Избирательные участки для голосования на выборах нового президента открылись в 8:00 по местному времени (7:30 мск) по всему Ирану. Избиратели смогут проголосовать в пятницу в течение 10 часов, однако при необходимости министерство внутренних дел страны может продлить время для голосования, сообщает 28 июня информационное агентство Tasnim.
Отмечается, что проголосовать смогут более 61,5 млн граждан Ирана, обладающих избирательным правом. Иранское правительство открыло около 59 тыс. избирательных участков и более 15 тыс. мобильных пунктов, которые будут работать до 18:00 по местному времени. При этом около 340 пунктов голосования было открыто за пределами Ирана.
По информации агентства, лидер Исламской революции аятолла Али Хаменеи был первый, кто проголосовал на своем избирательном участке.
В выборах участвуют четыре кандидата из шести запланированных. Два претендента ранее выбыли из президентской гонки.
Так, участие в голосовании принимают спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф и представитель духовного лидера в Совбезе республики Саид Джалили. Помимо них в гонке участвуют консерватор, экс-глава министерств внутренних дел и юстиции Мостафа Пурмохаммади и единственный кандидат от лагеря реформистов — экс-министр здравоохранения и медицинского здравоохранения Масуд Пезешкиян.
Внеочередные президентские выборы в Иране были назначены после гибели 19 мая в результате авиакатастрофы президента страны Эбрахима Раиси. Авария произошла, когда он возвращался со встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Кроме того, в потерпевшем крушение вертолете среди прочих находился глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян. Кортеж Раиси состоял из трех вертолетов, два из которых благополучно добрались до места назначения. Была создана комиссия по расследованию катастрофы.