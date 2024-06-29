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Reuters сообщило об отправке США Израилю более десятка тысяч бомб с 7 октября

Reuters: США отправили Израилю десятки тысяч бомб с 7 октября
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Фото: Global Look Press/Nicholas Pilch
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Администрация президента США Джо Байдена отправила Израилю большое количество боеприпасов, включая более 10 тыс. разрушительных 908-килограммовых бомб и тысячи ракет Hellfire, с начала войны в Газе, сообщили два американских чиновника, ознакомившихся с обновленным списком поставок оружия. Об этом 29 июня сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

С начала конфликта в октябре прошлого года Соединенные Штаты передали по меньшей мере 14 тыс. 908-килограммовых бомб MK-84, 6,5 тыс. 226-килограммовых бомб, 3 тыс. ракет Hellfire с точным наведением, 1 тыс. бункерных бомб, 2,6 тыс. авиационных бомб малого диаметра и другие боеприпасы, говорится в публикации.

Источники агентства не назвали точных сроков поставок. После международных призывов ограничить поставки оружия и недавнего решения администрации приостановить отправку мощных бомб, согласно общим данным, существенного сокращения военной поддержки США Израилю не произошло.

По словам экспертов, содержимое грузов соответствует тому, что потребуется Израилю для пополнения запасов.

«Хотя эти боеприпасы могут быть израсходованы относительно быстро в крупном конфликте, этот список явно отражает значительный уровень поддержки Соединенными Штатами наших израильских союзников», — сказал эксперт по вооружениям из Центра стратегических и международных исследований Том Карако.

Друг в беде не просит: почему США приостановили поставки оружия Израилю
И какой сигнал Вашингтон пытается направить Нетаньяху

Ранее, 23 июня, премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил о сокращении оружейных поставок из США. Он подчеркнул, что значительная часть вооружений «осталась позади».

СМИ 22 июня сообщили, что США будут готовы поддержать Израиль в случае войны с «Хезболлой». Телеканал CNN также отметил, что Белый дом опасается способности «Хезболлы» преодолеть воздушную оборону Израиля, в том числе и «хваленую систему противоракетной обороны «Железный купол».

19 июня агентство Axios сообщило, что запланированная на 20 июня встреча представителей Белого дома и Израиля была отменена после видеообращения Нетаньяху, в котором тот заявил, что администрация США на протяжении нескольких месяцев отказывает в поставке оружия..

За день до этого госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон не прекращал поставки оружия Израилю. По его словам, на паузе находится лишь передача одной партии авиационных бомб весом 0,9 т, так как в Вашингтоне опасаются по поводу их использования в густонаселенном Рафахе.

Тем временем поставки оружия Израилю пересматривает ряд стран. Так, 18 июня Reuters сообщило, что объемы экспорта оборонной продукции из Великобритании в Израиль упали на 95% с обострения палестино-израильского конфликта. По данным израильских СМИ, это связано с гибелью семи сотрудников гуманитарной организации World Central Kitchen в результате обстрела ЦАХАЛ сектора Газа 2 апреля, где среди погибших числятся три гражданина Британии.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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