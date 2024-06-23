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Нетаньяху заявил о сокращении оружейных поставок из США

Нетаньяху: США значительно сократили поставки вооружений в Израиль
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Фото: Global Look Press/Ayal Margolin/JINI
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Около четырех месяцев назад произошло значительное сокращение поставок оружия Израилю из США, ситуация не изменилась до сих пор. Об этом 23 июня заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

«Около четырех месяцев назад произошло резкое сокращение поставок вооружений, поступающих из США в Израиль. В течение долгих недель мы просили наших американских друзей ускорить поставки», — сказал он, его слова передает газета The Times of Israel.

Нетаньяху подчеркнул, что значительная часть вооружений «осталась позади». При этом он отметил, что высказывался публично по этому вопросу, поскольку такой шаг «необходим для устранения преграды». Нетаньяху выразил надежду, что ситуация с поставками исправится в ближайшем будущем.

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19 июня агентство Axios сообщило, что запланированная на 20 июня встреча представителей Белого дома и Израиля была отменена после видеообращения Нетаньяху, в котором тот заявил, что администрация США на протяжении нескольких месяцев отказывает в поставке оружия.

За день до этого госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон не прекращал поставки оружия Израилю. По его словам, на паузе находится лишь передача одной партии авиационных бомб весом 0,9 т, так как в Вашингтоне опасаются по поводу их использования в густонаселенном Рафахе.

Тем временем поставки оружия Израилю пересматривает ряд стран. Так, 18 июня Reuters сообщило, что объемы экспорта оборонной продукции из Великобритании в Израиль упали на 95% с обострения палестино-израильского конфликта. По данным израильских СМИ, это связано с гибелью семи сотрудников гуманитарной организации World Central Kitchen в результате обстрела ЦАХАЛ сектора Газа 2 апреля, где среди погибших числятся три гражданина Британии.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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