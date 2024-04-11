Гросси призвал прекратить удары по Запорожской АЭС

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в четверг, 11 апреля, призвал прекратить атаки на Запорожскую АЭС (ЗАЭС).

«Я решительно призываю военных, принимающих решения, воздержаться от любых действий, нарушающих пять конкретных принципов МАГАТЭ по предотвращению ядерной аварии и обеспечению целостности станции, и призываю международное сообщество активно работать над деэскалацией этой очень серьезной ситуации», — приводит пресс-служба МАГАТЭ его слова.

По словам главы МАГАТЭ, атаки на электростанцию усилили риск угрозы ядерной аварии. Гросси уточнил, что на следующей неделе обсудит эту ситуацию в рамках Совета Безопасности ООН.

За последние несколько дней украинские военные несколько раз атаковали ЗАЭС с помощью беспилотников. 7 апреля прилет одного из дронов был зафиксирован в районе столовой, второго — в районе грузового порта. Пострадали три человека. За 20 минут до ударов эксперты МАГАТЭ провели на этой территории плановый обход. 8 апреля сбитый БПЛА-камикадзе упал на крышу шестого энергоблока станции.

9 апреля министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва планирует добиться от МАГАТЭ оценок ударов Киева по ЗАЭС. В Кремле подчеркнули, что украинские атаки на станцию — очень опасная провокация. В тот же день глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал прекратить атаки на Запорожскую АЭС, так как они увеличивают риск опасного ядерного инцидента. Также он заявил, что Россия «должна уйти со станции».

Между тем 10 апреля постоянное представительство РФ при международных организациях в Вене направило в МАГАТЭ ноту с требованием к агентству осудить атаки Киева на ЗАЭС. В документе особо подчеркнуто, что повреждение атомной станции может привести к катастрофе и обстрелы объекта недопустимы.

ЗАЭС расположена в Энергодаре и перешла под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с РФ в сентябре 2022 года. С начала того же месяца атомная электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ.