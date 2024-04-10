В постпредстве РФ призвали МАГАТЭ осудить Киев за атаки на Запорожскую АЭС
Повреждения Запорожской АЭС (ЗАЭС) могут привести к катастрофе, члены и руководство Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) должны осудить Киев за террористические атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в ноте, направленной постоянным представительством РФ при международных организациях в Вене в МАГАТЭ для распространения среди членов организации.
«Повреждения инфраструктурных объектов способны повлиять на безопасную эксплуатацию станции и могут привести к катастрофическим последствиям. Постоянное представительство РФ убеждено, что в интересах обеспечения ядерной безопасности и безопасности ЗАЭС важно, чтобы государства - члены МАГАТЭ и руководители секретариата агентства осудили эти террористические атаки ВСУ и призвали киевские власти прекратить нападения на ЗАЭС и прилегающую территорию», — говорится в документе.
В документе также отмечается, что Россия делает все для обеспечения безопасности Запорожской АЭС, однако станция не рассчитана на полноценное огневое воздействие.
«Обстрелы ЗАЭС и ее инфраструктуры недопустимы», — указала российская сторона.
За последние несколько дней украинские военные несколько раз атаковали ЗАЭС с помощью беспилотников. 7 апреля прилет одного из дронов был зафиксирован в районе столовой, второго — в районе грузового порта. Пострадали три человека. За 20 минут до ударов эксперты МАГАТЭ провели на этой территории плановый обход. Глава агентства Гросси назвал эту атаку безрассудной. 8 апреля сбитый БПЛА-камикадзе упал на крышу шестого энергоблока станции.
Как заявил глава МИД России Сергей Лавров, Москва собирается добиться от МАГАТЭ оценок нападений Киева на ЗАЭС. В Кремле подчеркнули, что атаки Киева на станцию — очень опасная провокация.
ЗАЭС расположена в Энергодаре и перешла под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с РФ в сентябре 2022 года. С начала того же месяца атомная электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ.