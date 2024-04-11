Путин заявил об изменчивой ситуации с паводками в России

Ситуация с паводками в России меняется ежечасно. Об этом в четверг, 11 апреля, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с участием главы МЧС Александра Куренкова, главы Минстроя Ирека Файзуллина и губернаторов регионов, которые затронули паводки.

«Мы на связи практически каждый день, но тем не менее ситуация меняется ежечасно», — сказал он, обращаясь к участникам.

Глава государства отметил, что в ходе совещания будут обсуждаться паводки, борьба с ними и оказание помощи пострадавшим от стихии людям.

5 апреля в Орске Оренбургской области прорвало дамбу, которая защищала город от разливов реки Урал. В городе были созданы пункты временного размещения граждан, было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ») и ч. 1 ст. 293 («Халатность»).

По информации властей Оренбургской области на 11 апреля, из подтопленных домовладений и с приусадебных участков эвакуировано 7,8 тыс. человек, в том числе 2117 детей. Наиболее сложная паводковая ситуация сохраняется в Орске, Оренбурге, Оренбургском и Илекском районах, а также в Бузулуке и Бузулукском районе.

Также в четверг сообщалось, что в Тюменской области на фоне паводков федеральную трассу Тюмень – Омск на реке Ишим укрепят водоналивными дамбами. Накануне информационный центр правительства региона призвал жителей региона готовиться к эвакуации на фоне паводковой ситуации. При этом 8 апреля в МЧС России предупредили о вероятности подтопления Тюмени.

До этого, 3 апреля, президент России поручил оказать помощь людям, пострадавшим от паводков. Позже, 8 апреля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что глава государства контролирует паводковую ситуацию в регионах страны.