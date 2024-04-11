Плывем по стечению: как осложняется паводковая ситуация в России

Сейчас в России подтоплены уже 37 регионов, подсчитали в МЧС. В Орске, где ситуация была наиболее острой из-за прорыва защищавшей город дамбы, уровень воды стал постепенно снижаться. А вот для Курганской и Тюменской областей прогнозы негативные. Там ожидают волну паводка в ближайшие дни и заблаговременно эвакуируют людей. Санитарно-эпидемиологическая обстановка находится под контролем, заверили в Роспотребнадзоре. В Гидрометцентре прогнозируют подъем уровня воды также в реках Новгородской, Костромской и Тверской областей. О том, как в стране будет развиваться паводковая ситуация дальше — в материале «Известий».

Напряжение сохраняется

Сейчас в 37 регионах России подтоплены более 10,5 тыс. жилых домов и 19,4 тыс. приусадебных участков, сообщили в МЧС. Наиболее сложной обстановка остается в Оренбургской области , заявил глава ведомства Александр Куренков.

В этом регионе спасатели работают круглосуточно — дежурят на наиболее опасных участках. Жителям отрезанных паводком районов Орска они доставляют питьевую воду, продукты питания, предметы первой необходимости, топливо и электрогенераторы. В регионе эвакуировали, по данным ведомства, более 7500 человек.

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

В Оренбургскую область 10 апреля доставили быстровозводимые дамбы.

— Наполняемая водой конструкция из прочного многослойного композитного материала позволяет в кратчайшие сроки с минимальными затратами организовать надежную инженерную защиту от затопления жизненно важных объектов , — пояснили в ведомстве.

В Орске, по данным МЧС, есть устойчивая динамика по снижению уровня воды. А вот в районе Оренбурга вода в реке Урал продолжает прибывать и поднялась на 22 см. Там также объявлена эвакуация.

Уровень воды превышает неблагоприятную отметку на реках Новгородской, Брянской, Саратовской, Ульяновской, Самарской, Владимирской и Рязанской областей , сообщили «Известиям» в Росгидромете. Выше опасной отметки вода поднялась и в Тверской области.

Сотрудники МЧС и военнослужащие устанавливают водоналивную дамбу, доставленную в Оренбург Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Опасная отметка — это ситуация, когда вода выходит на пойму (часть речной долины, находящаяся выше русла и затопляемая в половодье или во время паводков) и за нее, подтапливая местные дороги и строения, пояснил «Известиям» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.



До 15 апреля возможен рост уровня воды до опасной отметки на реках Костромской, Ярославской, Московской областей, добавили в Росгидромете.



До 14 апреля ожидается резкий подъем воды на реке Тобол в Курганской области. В Звериноголовском муниципальном округе Курганской области уровень воды в Тоболе за сутки поднялся на 273 см и превысил 9 м , сообщили в МЧС. Вода продолжает прибывать. Спасатели эвакуируют людей.

Рост уровня наблюдается местами на реках Приморского края и юга Хабаровского края. 10–15 апреля ожидается достижение неблагоприятной отметки на реках Уссури, Большая Уссурка, Малиновка, Илистая, Ореховка.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Половодье крайне редко обходится без подтопления, добавил Роман Вильфанд. В горных районах, по его словам, возможны два-три пика паводка.

— Первый связан с таянием снега в предгорьях, второй — в более высоких регионах, а третий — в высокогорье , — пояснил эксперт.

Половодье, по его словам, может продолжаться в регионах России до начала мая.

Прогноз негативный

В Алтайском крае обстановка стабилизируется. От воды освободились около 700 жилых домов и свыше 1,8 тыс. приусадебных участков. Жители постепенно возвращаются в свое жилье из пунктов временного размещения.

Остаются подтопленными дома и приусадебные участки в семи населенных пунктах, а также семь участков дорог и один мост.

— В затороопасных местах на реке Чумыш в районе поселка Тальменка проведены взрывные работы. Подтоплений нет, уровень воды снижается, — заверили в МЧС.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Для Курганской и Тюменской областей прогнозы негативные, добавил глава МЧС. В ближайшие три–пять дней волна паводка ожидается в Тюменской области, предостерегли в ведомстве.

В городе Ялуторовск Тюменской области жителям предлагают превентивно эвакуировать имущество , сообщили в информационном центре правительства региона.



— Администрация предоставляет жителям бесплатный транспорт для вывоза личного имущества, а также склад, где это имущество будет в безопасности, — отмечается в сообщении.

Домашний скот и питомцев также доставят в безопасное место. Полиция будет охранять имущество и дома до возвращения жителей. Сейчас тяжелая техника занимается отсыпкой дамб в городе. Завершить работы планируют в течение трех дней. Затем будут проводиться точечные отсыпки для достижения высоты дамб к прогнозируемому подъему воды.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Важно принять все возможные меры на случай наихудшего развития обстановки, подчеркнул Александр Куренков. В частности, необходимо обеспечить запас бутилированной питьевой воды, подготовить пункты временного размещения, предусмотреть необходимые противоэпидемиологические мероприятия.

В Новосибирской области угрозы массового подтопления жилых домов граждан нет , сообщила «Известиям» старший помощник прокурора Новосибирской области Дарья Манилова. Однако, по ее словам, специалисты не теряют бдительности.



— МЧС осуществляет круглосуточный мониторинг за оперативной ситуацией. Прокуроры проверяют пункты временного размещения граждан, готовность специальных средств и техники,— подчеркнула она.

Прокуроры уже объявили главам муниципальных образований 50 предостережений, внесли шесть представлений, сообщила Дарья Манилова.

Не поймать инфекцию

При подтоплениях очень сложно бывает спасти домашних животных , рассказал «Известиям» бывший руководитель Российского центра подготовки спасателей, альпинист и заслуженный спасатель РФ Александр Гофштейн.

— Особенно это актуально, если речь идет не про кошек и собак, а про домашний скот: коров, овец, свиней, — пояснил он. — Если не получится поднять их куда-то повыше, вероятнее всего, животные погибнут, — отметил эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Трупы животных в воде становятся источником бактериального загрязнения, подчеркнул он.

Санитарно-эпидемиологическая обстановка в подтопленных регионах находится под контролем, заверили в Роспотребнадзоре.

В Оренбургской области специалисты ведомства исследовали свыше 3 тыс. проб воды на санитарно-химические и микробиологические показатели.

— Осуществляется мониторинг объектов водоснабжения и водоотведения. Проверяется наличие и количество реагентов, обеззараживающих средств систем водоснабжения, количества вакцин и медицинских препаратов, — сообщили в ведомстве.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Питание людей в пунктах временного размещения тоже под контролем специалистов. В регионе работают две мобильные лаборатории Роспотребнадзора.

В Курганской области установлен контроль за качеством питьевой воды на всех этапах, заверили в ведомстве.

— За последние сутки отобрано 20 проб, по результатам исследований установлено соответствие подаваемой населению питьевой воды гигиеническим нормативам, — указали в Роспотребнадзоре.

Превентивные меры принимаются и в Тюменской области.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Несмотря на то, что ситуация в регионе относительно спокойная и контролируемая, подтоплений нет, готовятся пункты временного размещения, планируется подомовой обход и оповещение населения, — рассказали в ведомстве.