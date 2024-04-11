Плывем по стечению: как осложняется паводковая ситуация в России
Сейчас в России подтоплены уже 37 регионов, подсчитали в МЧС. В Орске, где ситуация была наиболее острой из-за прорыва защищавшей город дамбы, уровень воды стал постепенно снижаться. А вот для Курганской и Тюменской областей прогнозы негативные. Там ожидают волну паводка в ближайшие дни и заблаговременно эвакуируют людей. Санитарно-эпидемиологическая обстановка находится под контролем, заверили в Роспотребнадзоре. В Гидрометцентре прогнозируют подъем уровня воды также в реках Новгородской, Костромской и Тверской областей. О том, как в стране будет развиваться паводковая ситуация дальше — в материале «Известий».
Напряжение сохраняется
Сейчас в 37 регионах России подтоплены более 10,5 тыс. жилых домов и 19,4 тыс. приусадебных участков, сообщили в МЧС. Наиболее сложной обстановка остается в Оренбургской области, заявил глава ведомства Александр Куренков.
В этом регионе спасатели работают круглосуточно — дежурят на наиболее опасных участках. Жителям отрезанных паводком районов Орска они доставляют питьевую воду, продукты питания, предметы первой необходимости, топливо и электрогенераторы. В регионе эвакуировали, по данным ведомства, более 7500 человек.
В Оренбургскую область 10 апреля доставили быстровозводимые дамбы.
— Наполняемая водой конструкция из прочного многослойного композитного материала позволяет в кратчайшие сроки с минимальными затратами организовать надежную инженерную защиту от затопления жизненно важных объектов, — пояснили в ведомстве.
В Орске, по данным МЧС, есть устойчивая динамика по снижению уровня воды. А вот в районе Оренбурга вода в реке Урал продолжает прибывать и поднялась на 22 см. Там также объявлена эвакуация.
Уровень воды превышает неблагоприятную отметку на реках Новгородской, Брянской, Саратовской, Ульяновской, Самарской, Владимирской и Рязанской областей, сообщили «Известиям» в Росгидромете. Выше опасной отметки вода поднялась и в Тверской области.
Сотрудники МЧС и военнослужащие устанавливают водоналивную дамбу, доставленную в Оренбург
Опасная отметка — это ситуация, когда вода выходит на пойму (часть речной долины, находящаяся выше русла и затопляемая в половодье или во время паводков) и за нее, подтапливая местные дороги и строения, пояснил «Известиям» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
До 15 апреля возможен рост уровня воды до опасной отметки на реках Костромской, Ярославской, Московской областей, добавили в Росгидромете.
До 14 апреля ожидается резкий подъем воды на реке Тобол в Курганской области. В Звериноголовском муниципальном округе Курганской области уровень воды в Тоболе за сутки поднялся на 273 см и превысил 9 м, сообщили в МЧС. Вода продолжает прибывать. Спасатели эвакуируют людей.
Рост уровня наблюдается местами на реках Приморского края и юга Хабаровского края. 10–15 апреля ожидается достижение неблагоприятной отметки на реках Уссури, Большая Уссурка, Малиновка, Илистая, Ореховка.
Половодье крайне редко обходится без подтопления, добавил Роман Вильфанд. В горных районах, по его словам, возможны два-три пика паводка.
— Первый связан с таянием снега в предгорьях, второй — в более высоких регионах, а третий — в высокогорье, — пояснил эксперт.
Половодье, по его словам, может продолжаться в регионах России до начала мая.
Прогноз негативный
В Алтайском крае обстановка стабилизируется. От воды освободились около 700 жилых домов и свыше 1,8 тыс. приусадебных участков. Жители постепенно возвращаются в свое жилье из пунктов временного размещения.
Остаются подтопленными дома и приусадебные участки в семи населенных пунктах, а также семь участков дорог и один мост.
— В затороопасных местах на реке Чумыш в районе поселка Тальменка проведены взрывные работы. Подтоплений нет, уровень воды снижается, — заверили в МЧС.
Для Курганской и Тюменской областей прогнозы негативные, добавил глава МЧС. В ближайшие три–пять дней волна паводка ожидается в Тюменской области, предостерегли в ведомстве.
В городе Ялуторовск Тюменской области жителям предлагают превентивно эвакуировать имущество, сообщили в информационном центре правительства региона.
— Администрация предоставляет жителям бесплатный транспорт для вывоза личного имущества, а также склад, где это имущество будет в безопасности, — отмечается в сообщении.
Домашний скот и питомцев также доставят в безопасное место. Полиция будет охранять имущество и дома до возвращения жителей. Сейчас тяжелая техника занимается отсыпкой дамб в городе. Завершить работы планируют в течение трех дней. Затем будут проводиться точечные отсыпки для достижения высоты дамб к прогнозируемому подъему воды.
Важно принять все возможные меры на случай наихудшего развития обстановки, подчеркнул Александр Куренков. В частности, необходимо обеспечить запас бутилированной питьевой воды, подготовить пункты временного размещения, предусмотреть необходимые противоэпидемиологические мероприятия.
В Новосибирской области угрозы массового подтопления жилых домов граждан нет, сообщила «Известиям» старший помощник прокурора Новосибирской области Дарья Манилова. Однако, по ее словам, специалисты не теряют бдительности.
— МЧС осуществляет круглосуточный мониторинг за оперативной ситуацией. Прокуроры проверяют пункты временного размещения граждан, готовность специальных средств и техники,— подчеркнула она.
Прокуроры уже объявили главам муниципальных образований 50 предостережений, внесли шесть представлений, сообщила Дарья Манилова.
Не поймать инфекцию
При подтоплениях очень сложно бывает спасти домашних животных, рассказал «Известиям» бывший руководитель Российского центра подготовки спасателей, альпинист и заслуженный спасатель РФ Александр Гофштейн.
— Особенно это актуально, если речь идет не про кошек и собак, а про домашний скот: коров, овец, свиней, — пояснил он. — Если не получится поднять их куда-то повыше, вероятнее всего, животные погибнут, — отметил эксперт.
Трупы животных в воде становятся источником бактериального загрязнения, подчеркнул он.
Санитарно-эпидемиологическая обстановка в подтопленных регионах находится под контролем, заверили в Роспотребнадзоре.
В Оренбургской области специалисты ведомства исследовали свыше 3 тыс. проб воды на санитарно-химические и микробиологические показатели.
— Осуществляется мониторинг объектов водоснабжения и водоотведения. Проверяется наличие и количество реагентов, обеззараживающих средств систем водоснабжения, количества вакцин и медицинских препаратов, — сообщили в ведомстве.
Питание людей в пунктах временного размещения тоже под контролем специалистов. В регионе работают две мобильные лаборатории Роспотребнадзора.
В Курганской области установлен контроль за качеством питьевой воды на всех этапах, заверили в ведомстве.
— За последние сутки отобрано 20 проб, по результатам исследований установлено соответствие подаваемой населению питьевой воды гигиеническим нормативам, — указали в Роспотребнадзоре.
Превентивные меры принимаются и в Тюменской области.
— Несмотря на то, что ситуация в регионе относительно спокойная и контролируемая, подтоплений нет, готовятся пункты временного размещения, планируется подомовой обход и оповещение населения, — рассказали в ведомстве.
Для централизованного контроля за санитарно-эпидемиологической ситуацией Роспотребнадзор аккумулирует информацию о населенных пунктах, где возможен удар стихии, объектах повышенной опасности. Разработаны планы противоэпидемических мероприятий и оперативного реагирования на возможные неблагоприятные ситуации. Ситуация находится на контроле у руководителя ведомства Анны Поповой.