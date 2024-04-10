Жителей Тюменской области призвали готовиться к эвакуации

Находящимся в зоне вероятного подтопления жителям населенных пунктов в Тюменской области следует быть готовыми к возможной эвакуации. Об этом 10 апреля сообщил информационный центр правительства региона в своем Telegram-канале.

«В регионе действует режим ЧС. Его ввели заранее. В таких условиях у оперативных служб больше полномочий для защиты населения и территорий. В группировке по реагированию на возможные ЧС более 12 тыс. человек, свыше 2600 единиц техники и 194 единицы плавсредств», — говорится в сообщении.

Кроме того, в своей публикации ведомство также прикрепило специальные памятки, в которых указан порядок действий при эвакуации и угрозе подтопления.

На территории России в последнюю неделю зафиксированы паводки в регионах. Так, 8 апреля в МЧС России предупредили о вероятности подтопления Тюмени. Чтобы этого не допустить, ведомство разместит в городе свою группировку, в которой кроме прочего будут вертолеты для эвакуации и доставки грузов.

3 апреля президент РФ Владимир Путин дал поручения по помощи пострадавшим от паводков.