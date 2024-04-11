Путин проводит совещание по ситуации с паводками. Трансляция

Президент России Владимир Путин в четверг, 11 апреля, проводит совещание по ситуации с паводками в стране. «Известия» ведут прямую видеотрансляцию.

В совещании принимают участие руководители правительственной комиссии по ликвидации последствий паводков — глава МЧС Александр Куренков, глава Минстроя Ирек Файзуллин и губернаторы регионов. В рамках совещания обсуждаются вопросы устранения последствий стихии в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях.

Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что значительную часть рабочего дня президент занимается вопросами, связанными с паводками в российских регионах. Он добавил, что при необходимости Путин контролирует ситуацию круглосуточно.

Ранее в этот день власти Оренбургской области сообщили, что из подтопленных домовладений и с приусадебных участков эвакуированы 7,8 тыс. человек, в том числе 2117 детей. Наиболее сложная паводковая ситуация сохраняется в Орске, Оренбурге, Оренбургском и Илекском районах, а также в Бузулуке и Бузулукском районе. За сутки от воды освободилось 1900 жилых домов и 2399 приусадебных участков.

В Курганской области затопленными остаются 178 жилых домов и 284 приусадебных участка в 11 населенных пунктах, сообщил ГУ МЧС России по региону ранее в этот день. Глава региона Вадим Шумков сообщил, что уровень воды в реке Тобол у села Звериноголовское превысил 1 тыс. см.

8 апреля губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что в регионе из-за неблагоприятного прогноза по паводку вводится режим ЧС. Он сообщил, что состав группировки по реагированию на возможные ЧС в области насчитывает более 12 тыс. человек, в режиме готовности находятся свыше 2,6 тыс. единиц техники и 194 единицы плавсредств.