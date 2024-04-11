Песков сообщил о непрерывном контроле Путиным ситуации с паводками в РФ
Значительную часть рабочего дня президент РФ Владимир Путин занимается вопросами, связанными с паводками в российских регионах. Об этом 11 апреля сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Конечно же, значительную часть рабочего дня президент занимается именно этими вопросами в межведомственном плане, в контактах с региональными представителями», — подчеркнул Песков.
При этом ситуация с паводками не повлияла на напряженность графика президента, указал официальный представитель Кремля. Он добавил, что при необходимости Путин контролирует ситуацию круглосуточно.
«Невзирая на часы, докладывают президенту», — сказал Песков.
Пресс-секретарь президента также сообщил, что Путин позднее в четверг проведет по видео-конференц-связи совещание по ликвидации последствий паводков. В нем примут участие руководители правительственной комиссии по ликвидации последствий паводков глава МЧС Александром Куренков, глава Минстроя Ирек Файзуллин и губернаторы регионов. В рамках совещания будут обсуждаться вопросы устранения последствий стихии в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях.
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