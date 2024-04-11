Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Пять мирных жителей пострадали в ДНР из-за удара беспилотника по маршрутке
Общество
Путин выразил соболезнования в связи со смертью космонавта Аксенова
Туризм
Туристы из РФ летом смогут отдохнуть на пляжах Северной Кореи
Экономика
Банки Оренбуржья дадут бизнесу кредитные каникулы в связи с паводками
Мир
В МИД РФ предостерегли граждан России от поездок в Израиль и Ливан
Общество
В Курганской области затопленными остаются 178 жилых домов
Спорт
Российская шахматистка Горячкина одержала вторую победу на турнире претенденток
Общество
Глава МЧС Куренков прилетел в Оренбург на фоне ситуации с паводками
Общество
СМИ сообщили о состоянии попавших под обстрел журналистов ГТРК «Луганск»
Авто
В России произошло 267 ДТП за прошедшие сутки
Общество
В Орске начали работу комиссии по оценке ущерба от паводка
Происшествия
Два беспилотника сбили в небе над Мордовией
Общество
Подозреваемому в нападении на полицейских заочно предъявлено обвинение
Общество
В Кабардино-Балкарии уничтожили двух планировавших теракты боевиков
Общество
Источник сообщил об обысках в принадлежащих Портнягину Club 500 и Siberia
Мир
На Украине приняли закон об ужесточении мобилизации
Сюжет:

В Курганской области затопленными остаются 178 жилых домов

МЧС РФ: в Курганской области затопленными остаются 178 домов и 284 участка
0
Фото: ТАСС/URA.RU/Екатерина Сычкова
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Курганской области затопленными остаются 178 жилых домов и 284 приусадебных участка в 11 населенных пунктах, сообщает 11 апреля ГУ МЧС России по региону.

«По состоянию на 11 апреля, остаются затопленными в четырех муниципальных округах (Целинном, Звериноголовском, Каргапольском и Мишкинском) в 11 населенных пунктах 178 жилых домов, 284 приусадебных участка, один низководный мост и восемь участков автомобильных дорог», — сообщается в Telegram-канале ведомства.

От воды за сутки освободилось три жилых дома, шесть приусадебных участков и один низководный мост в двух муниципальных образованиях.

Плывем по стечению: как осложняется паводковая ситуация в России
И какие превентивные меры предпринимают власти на местах

Режим ЧС в Курганской области ввели 8 апреля. В тот же день глава МЧС РФ Александр Куренков сообщил, что министерство направило в регион аэромобильные группировки своих уральских подразделений, состоящие из 100 человек и 22 единиц техники. На следующий день помогать в устранении затоплений в область отправились 50 специалистов ГУ МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО) с пятью единицами техники.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко 10 апреля поручил обеспечить жителей региона необходимыми лекарствами и медицинской помощью. Кроме того, в Курганской области подготовлены планы эвакуации пациентов в случае подтопления больниц.

11 апреля глава региона Вадим Шумков сообщил, что уровень воды в реке Тобол у села Звериноголовское превысил 1 тыс. см.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024