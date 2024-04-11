В Курганской области затопленными остаются 178 жилых домов и 284 приусадебных участка в 11 населенных пунктах, сообщает 11 апреля ГУ МЧС России по региону.

«По состоянию на 11 апреля, остаются затопленными в четырех муниципальных округах (Целинном, Звериноголовском, Каргапольском и Мишкинском) в 11 населенных пунктах 178 жилых домов, 284 приусадебных участка, один низководный мост и восемь участков автомобильных дорог», — сообщается в Telegram-канале ведомства.

От воды за сутки освободилось три жилых дома, шесть приусадебных участков и один низководный мост в двух муниципальных образованиях.

Режим ЧС в Курганской области ввели 8 апреля. В тот же день глава МЧС РФ Александр Куренков сообщил, что министерство направило в регион аэромобильные группировки своих уральских подразделений, состоящие из 100 человек и 22 единиц техники. На следующий день помогать в устранении затоплений в область отправились 50 специалистов ГУ МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО) с пятью единицами техники.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко 10 апреля поручил обеспечить жителей региона необходимыми лекарствами и медицинской помощью. Кроме того, в Курганской области подготовлены планы эвакуации пациентов в случае подтопления больниц.

11 апреля глава региона Вадим Шумков сообщил, что уровень воды в реке Тобол у села Звериноголовское превысил 1 тыс. см.