Мурашко поручил обеспечить жителей Курганской области необходимыми лекарствами

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко на фоне паводковой ситуации в Курганской области поручил обеспечить жителей региона всеми необходимыми видами медицинской помощи и лекарствами. Об этом в среду, 10 апреля, сообщил помощник министра Алексей Кузнецов.

«Глава Минздрава поручил принять исчерпывающие меры по обеспечению бесперебойного оказания всех видов медицинской помощи, а также лекарственного обеспечения жителей региона», — сказал Кузнецов журналистам после совещания с руководством департамента здравоохранения Курганской области.

Кроме того Кузнецов рассказал, что в регионе разработаны планы маршрутизации пациентов в случае подтопления медицинских учреждений. При необходимости в область будут направлены дополнительные силы, в том числе и специалисты, добавил помощник министра.

Ранее в этот день сообщалось, что в Курганской области из-за паводка превентивно были эвакуированы более 4,5 тыс. человек. В регионе были развернуты 92 пункта временного размещения, которые могут принять более 30 тыс. человек, уточнил губернатор области Вадим Шумков.

Режим ЧС в Курганской области был введен 8 апреля. В тот же день глава МЧС Александр Куренков отметил, что министерство работает над предотвращением развития опасной паводковой ситуации в Курганской области и для этого направило в регион аэромобильные группировки своих уральских подразделений, состоящие из 100 человек и 22 единиц техники. А на следующий день в регион для помощи в ликвидации паводка отправились 50 специалистов ГУ МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО) и пять единиц техники.

9 апреля Куренков лично прибыл в регион. После облета подтопленных территорий он сообщил, что в Курганскую область из-за паводка направлены дополнительные группировки МЧС из пяти регионов. На следующий день уровень воды в Тоболе у Кургана повысился на 23 см и составил 357 см. Также сообщалось, что уровень реки в районе села Звериноголовское на юге Курганской области достиг отметки 933 см.