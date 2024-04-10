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В Курганской области эвакуировали более 4,5 тыс. человек из-за паводка

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Фото: МЧС России
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Из-за паводка в Курганской области превентивно были эвакуированы более 4,5 тыс. человек. Об этом 10 апреля сообщил глава региона Вадим Шумков.

«Уже 4,5 тыс. человек суммарно по Курганской области эвакуировано, из них в ПВР (пунктах временного размещения. — Ред.) находятся более 550 человек, остальные разъехались по родственникам», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Губернатор уточнил, что эвакуация была объявлена превентивно во всех муниципальных округах, которые идут по течению реки Тобол, всего их шесть. На данный момент самое большое количество людей эвакуированы из Звериноголовского района области.

Сейчас на территории региона развернуты 92 ПВР, сообщил Шумков. Они готовы принять более 30 тыс. человек. Кроме этого, идет подготовках остальных ПВР в соответствии с текущей ситуацией.

Среди прочего губернатор в своем Telegram-канале призвал работодателей отпускать сотрудников, чьи дома находятся в зоне подтопления.

«Отпускайте своих сотрудников с работы для сборов и выезда безо всяких формальностей и проволочек. Ставьте им это время как отработанное. Вам это в том числе зачтется при оказании нашей господдержки. <...> Указание поступать так по муниципальным служащим и работникам бюджетной сферы, не задействованным в работе по паводку и эвакуации людей, я дал», — написал он.

Ранее в этот день сообщалось, что на фоне паводков объем поставок бутилированной воды в магазины Кургана будет увеличен на 700%. В регионе также ежедневно проводятся проверки стоимости продуктов питания первой необходимости и их объемов в достаточном количестве.

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На территории России в последнюю неделю зафиксированы паводки в регионах. 8 апреля Вадим Шумков сообщил, что в Курганской области из-за паводка вводится режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Он отметил, что прогноз по паводку стремительно ухудшается и воды прибывает намного больше и быстрее.

В тот же день глава МЧС Александр Куренков отметил, что министерство работает над предотвращением развития опасной паводковой ситуации в Курганской области и для этого направило в регион аэромобильные группировки своих уральских подразделений, состоящие из 100 человек и 22 единиц техники. А на следующий день в регион для помощи в ликвидации паводка отправились 50 специалистов ГУ МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО) и пять единиц техники.

Также во вторник Куренков лично прибыл в регион. После облета подтопленных территорий он сообщил, что в Курганскую область из-за паводка направлены дополнительные группировки МЧС из пяти регионов. На следующий день уровень воды в Тоболе у Кургана повысился на 23 см и составил 357 см. Также сообщалось, что уровень реки в районе села Звериноголовское на юге Курганской области достиг отметки 933 см.

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