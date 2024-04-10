Объемы поставок питьевой воды в магазины Кургана вырастут на 700%

Объем поставок бутилированной воды в магазины Кургана, где прогнозируется сильный паводок, будет увеличен на 700%. Об этом в среду, 10 апреля, сообщил заместитель губернатора по экономической политике региона Сергей Гаврин.

Чиновник сказал, что ежедневно проводится мониторинг стоимости продуктов питания первой необходимости, их объемов в достаточном количестве, а также ситуация с питьевой водой.

«На данный момент вода в пятилитровых бутылках вызывает определенный дефицит, но вода в иных тарах находится в наличии в магазинах основной сетевой группы. 9 апреля объем поставок бутилированной воды в магазины Кургана увеличен по сравнению со среднедневным показателем марта на 240%. С 10 апреля этот показатель будет увеличен на 700%», — уточнил он.

На территории России в последнюю неделю зафиксированы паводки в регионах. 8 апреля губернатор Вадим Шумков сообщил, что в Курганской области из-за паводка вводится режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Он отметил, что прогноз по паводку стремительно ухудшается и воды прибывает намного больше и быстрее.

В тот же день глава МЧС Александр Куренков отметил, что министерство работает над предотвращением развития опасной паводковой ситуации в Курганской области и для этого направило в регион аэромобильные группировки своих уральских подразделений, состоящие из 100 человек и 22 единиц техники. А на следующий день в регион для помощи в ликвидации паводка отправились 50 специалистов ГУ МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО) и пять единиц техники.

9 апреля Куренков лично прибыл в регион. После облета подтопленных территорий он сообщил, что в Курганскую область из-за паводка направлены дополнительные группировки МЧС из пяти регионов. На следующий день уровень воды в Тоболе у Кургана повысился на 23 см и составил 357 см. Также сообщалось, что уровень реки в районе села Звериноголовское на юге Курганской области достиг отметки 933 см.