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Из подтопленных районов Оренбургской области эвакуированы 7,8 тыс. человек

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В Оренбургской области из подтопленных домовладений и с приусадебных участков эвакуированы 7,8 тыс. человек, в том числе 2117 детей, сообщает 11 апреля пресс-служба правительства региона.

«1415 человек, в том числе 256 детей, размещены в 40 ПВР (пунктах временного размещения. — Ред.). Организовано трехразовое питание, созданы необходимые бытовые условия», — уточняется в Telegram-канале пресс-службы.

Наиболее сложная паводковая ситуация на данный момент сохраняется в Орске, Оренбурге, Оренбургском и Илекском районах, а также в Бузулуке и Бузулукском районе.

За сутки от воды освободилось 1900 жилых домов и 2399 приусадебных участков. По состоянию на утро четверга подтопленными остаются 11 972 дома и 14 991 участок в 23 муниципальных образованиях.

В ближайшие 24 часа ожидается повышение уровня воды в реке Урал и подтопление более 3,5 тыс. домов и более 3,9 тыс. участков в 25 населенных пунктах и семи муниципальных образованиях, в том числе в Оренбурге, Орске и Новотроицке.

«На утро 11 апреля уровень реки Урал у Оренбурга вырос на 82 см и составил 1060 см. Уровень Урала у Орска снизился на 44 см и составил 860 см», — говорится в сообщении.

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5 апреля в Орске Оренбургской области прорвало дамбу, которая защищала город от разливов реки Урал. В городе были созданы пункты временного размещения граждан, было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ») и ч. 1 ст. 293 («Халатность»).

9 апреля, губернатор региона Денис Паслер предупредил местных жителей о необходимости срочно эвакуироваться из-за резкого повышения уровня реки Урал. В тот же день в Оренбурге прозвучала сирена, оповещающая о начале эвакуации.10 апреля МЧС РФ доставило 35 т гуманитарной помощи для жителей Оренбургской области.

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