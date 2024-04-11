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МЧС России доставило 35 т гуманитарной помощи жителям Оренбургской области

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Фото: МЧС России
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МЧС России доставило 35 т помощи для жителей Оренбургской области. Об этом 11 апреля сообщили в пресс-службе ведомства.

«Самолет Ил-76 российского чрезвычайного ведомства приземлился в аэропорту города Оренбург. На борту порядка 35 т гуманитарной помощи», — говорится в сообщении.

В составе груза продукты питания, средства личной гигиены, медикаменты, пледы, резиновые сапоги и бутилированная вода.

В МЧС пояснили, что сбор помощи был инициирован правительством Тульской области.

«Гуманитарная помощь будет передана правительству Оренбургской области для оказания помощи жителям населенных пунктов, пострадавших от паводка», — указали в ведомстве.

Средственные действия: на что шел бюджет Орска вместо обслуживания дамбы
Весь месяц накануне прорыва на защитном сооружении работали лишь два человека, но мэрию такая подготовка к паводку устроила

5 апреля в Орске Оренбургской области прорвало дамбу, которая защищала город от разливов реки Урал. В городе были созданы пункты временного размещения граждан, было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ») и ч. 1 ст. 293 («Халатность»).

В городе по состоянию на утро 10 апреля оказались подтопленными более 12,8 тыс. жилых домов и 14,9 тыс. приусадебных участков в 23 муниципальных образованиях области. Из зоны подтопления эвакуированы более 7,7 тыс. человек, в том числе более 1,7 тыс. детей.

9 апреля губернатор Оренбургской области Денис Паслер предупредил жителей Оренбурга о необходимости срочно эвакуироваться из-за резкого повышения уровня реки Урал. Утром того дня в городе прозвучала сирена, сигнализирующая о начале эвакуации. При этом в тот же день мэр Орска Василий Козупица сообщил, что пик паводка в городе прошел, вода начинает убывать. Он подчеркнул, что паводковая ситуация пока остается сложной. Власти составляют списки пострадавших от затопления.

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