Мэр Орска сообщил, что пик паводка в городе прошел

Пик паводка в Орске Оренбургской области прошел, вода начинает убывать. Об этом 9 апреля сообщил мэр Орска Василий Козупица.

«Вода падает в разных районах по-разному. В Старом городе — почти на метр, в 6-м микрорайоне — до полуметра. Это вселяет надежду, что пик паводка прошел, и мы можем ожидать, что он начнет убывать», — сказал Козупица.

При этом он подчеркнул, что паводковая ситуация пока остается сложной. Власти сейчас составляют списки пострадавших от затопления граждан. После схода воды будут созданы спецкомиссии, которые подсчитают ущерб, и тогда будут рассчитаны компенсации материальных убытков.

5 апреля в городе Орске Оренбургской области прорвало дамбу. В городе созданы пункты временного размещения граждан. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ») и ч. 1 ст. 293 («Халатность»).

Из-за ситуации в городе госпитализировали шестерых взрослых и двоих детей, но их состояние не вызывает опасений. В целом в регионе подтоплено около 10,1 тыс. жилых домов и более 18,4 тыс. приусадебных участков. В МЧС РФ заявили о наличии вопросов к подготовке к половодью в Оренбургской области. Отмечается, что паводки изначально прогнозировались как аномальные, но на сложившуюся критическую ситуацию повлияли меры, принятые местными властями.

В правительстве Оренбургской области 8 апреля сообщили, что в регионе в ближайшие сутки может подтопить около 2 тыс. жилых дома, а также 2,4 тыс. участков в 35 населенных пунктах. По информации властей, в центральной зоне региона подтоплено 19 населенных пунктов, в восточной части Оренбуржья — 11, а на западе области — 25. 9 апреля в Оренбурге в 08:40 мск прозвучала сирена, оповещающая жителей о требовании властей немедленно эвакуироваться из города.