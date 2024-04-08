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Песков заявил, что Путин держит руку на пульсе в связи с ситуацией с паводками

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Президент России Владимир Путин в ближайшее время не планирует посещать Оренбургскую область, однако держит руку на пульсе касательно ситуации с паводком. Об этом в понедельник, 8 апреля, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что по поручению президента на место на выходных срочно вылетел [глава МЧС Александр] Куренков. Пока в ближайшее время туда поездок президента не запланировано, но вы видите, что президент постоянно держит руку на пульсе ситуации», — сказал он.

Пресс-секретарь президента указал, что на данный момент не время ставить оценки работе главы МЧС и губернатора Оренбургской области Дениса Паслера в зоне прорыва дамбы в Орске, так как паводок еще не достиг пика. Кроме того, Песков подчеркнул, что природа принесла людям много неудобств, а граждане строго переносят эти проблемы, местные власти работают, не жалея себя.

Орский ковчег: как проходит эвакуация жителей города и их питомцев
Помимо спасателей МЧС, на помощь людям и животным пришли и волонтеры

На территории России в последнюю неделю зафиксированы паводки в регионах. 5 апреля в городе Орске Оренбургской области произошел прорыв дамбы. К эвакуации людей спасатели приступили немедленно. Губернатор региона Денис Паслер ночью сообщил, что в городе для помощи населению и устранения последствий прорыва дамбы работают все необходимые силы. Как сообщалось, после повторного прорыва дамбы у поселка Никель вода добралась до центра Орска. Шестеро взрослых и трое детей госпитализированы из-за ситуации в городе, их состояние не вызывает опасений.

По последним данным, в Оренбургской области подтоплено около 10,1 тыс. жилых домов и более 18,4 тыс. приусадебных участков.

По поручению президента России Куренков прилетел в регион, чтобы контролировать и координировать работу спасателей. Он назвал ситуацию с наводнением в Орске критической.

7 апреля МЧС сообщило, что в Орске подтоплено более 4,5 тыс. жилых домов и домовладений, эвакуировано более 2 тыс. человек. Вечером того же дня мэр Василий Козупица призвал жителей Орска эвакуироваться в безопасное место из-за с выхода из берегов Елшанки, еще одной реки в городе.

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