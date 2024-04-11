Федеральную трассу Тюмень – Омск на время паводка укрепят водоналивными дамбами

Федеральную трассу Тюмень – Омск на время паводка на реке Ишим укрепят водоналивными дамбами. Об этом в среду, 11 апреля, сообщил первый заместитель начальника ГУ МЧС по Тюменской области Владимир Закутаев.

«Сегодня бортом МЧС России прибыло 4 км водоналивных дамб для укрепления федеральной трассы Тюмень – Омск, которые в ближайшее время мы уже будем устанавливать», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Заместитель председателя комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Тюменской области Владимир Чейметов сообщил, что обстановка на реках региона остается спокойной, на сегодняшний день опасных явлений не зафиксировано.

В Telegram-канале властей области уточнили, что уровень воды в реке Ишим за сутки повысился от 19 до 75 см, а в реке Тобол — от семи до 29 см.

«В регионе подтопило только девять низководных мостов в Голышмановском городском округе, Аромашевском, Ялуторовском, Викуловском районах. Везде имеются объездные пути, а жители обеспечены продуктами питания и лекарствами», — говорится в сообщении.

Накануне информационный центр правительства Тюменской области призвал жителей региона готовиться к эвакуации на фоне паводковой ситуации. В настоящее время в области действует режим ЧС, который был введен превентивно. 9 апреля в Тюмень с рабочей поездкой прибыл глава МЧС России Александр Куренков, который продолжает поездки по регионам, наиболее подверженным паводкам.

На территории России в последнюю неделю зафиксированы паводки в регионах. Так, 8 апреля в МЧС России предупредили о вероятности подтопления Тюмени. Чтобы этого не допустить, ведомство разместит в городе свою группировку, в которой кроме прочего будут вертолеты для эвакуации и доставки грузов.

До этого, 3 апреля, президент России Владимир Путин поручил оказать помощь людям, пострадавшим от паводков. Позже, 8 апреля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что глава государства контролирует паводковую ситуацию в регионах страны.