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Глава МЧС России Куренков прибыл в Тюмень

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Фото: ТАСС/МЧС России
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Глава МЧС России Александр Куренков во вторник, 9 апреля, прибыл в Тюмень. Об этом сообщает ведомство в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что 10 апреля руководитель чрезвычайного министерства продолжит свою рабочую поездку по регионам, наиболее подверженным паводкам.

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На территории России в последнюю неделю зафиксированы паводки в регионах. Ранее, 8 апреля, в МЧС России предупредили о вероятности подтопления Тюмени. Чтобы этого не допустить, ведомство разместит в городе свою группировку, в которой, кроме прочего, будут вертолеты для эвакуации и доставки грузов. На данный момент ситуация в регионе оценивается как стабильная, пик паводка прогнозируется после 20 апреля.

В тот же день глава МЧС отметил, что министерство работает над предотвращением развития опасной паводковой ситуации в Курганской области и для этого направило в регион аэромобильные группировки своих уральских подразделений, состоящие из 100 человек и 22 единиц техники. А 9 апреля в регион для помощи в ликвидации паводка отправились 50 специалистов ГУ МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО) и пять единиц техники.

9 апреля сообщалось, что движение по автодороге на подъезде к селу Звериноголовское Курганской области перекрыли из-за перелива через трассу паводковых вод. В Звериноголовском уровень воды на 10:00 достиг 735 см, поднявшись за два часа на 74 см. Губернатор региона призвал население села срочно эвакуироваться. Он также сказал, что в селе Звериноголовское уровень воды поднялся на 35 см за два часа и достиг 770 см.

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