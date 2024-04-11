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ФСБ рассекретила документы о политике гитлеровцев в Крыму в годы ВОВ

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Фото: РИА Новости/Евгений Халдей
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Управление ФСБ России по Республике Крым и Севастополю рассекретило архивы о репрессивной политике нацистских оккупантов в регионе в годы проведения Великой Отечественной войны (ВОВ). Как сообщили в пресс-службе ведомства в четверг, 11 апреля, материалы были обнародованы к 80-летию освобождения Симферополя.

«Документы содержат сведения о репрессивной политике нацистских оккупантов в Крыму, преступлениях сотрудников немецко-румынских спецслужб, карательных органов и военных частей на полуострове, а также о расследовании советскими органами безопасности нацистских злодеяний», — отметили в УФСБ.

В документах описана деятельность подразделений службы безопасности (СД) и полевой жандармерии (ГФП): карательные органы нацистской Германии проводили на полуострове операции по поиску и уничтожению партизан, патриотов и всех людей, которые не смирились с оккупацией.

В архивах представлены слова коменданта Симферополя Гриммеля Георга, он рассказал контрразведчикам об убийствах, умерщвлениях в концлагерях, убийствах беременных женщин и детей, а в материалах суда над карателем Мюллером Эбергардом описаны подробности медэкспериментов. В ведомстве добавили, что работу по преданию гласности фактов геноцида и сохранению исторической памяти продолжат.

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Наступательная операция советских войск по освобождению Крыма от немецко-фашистских захватчиков началась 80 лет назад 8 апреля 1944 года. Под немецкой оккупацией Крым находился 680 дней. Чуть больше месяца потребовалось, чтобы полностью выбить фашистов. Освобождение полуострова началось с севера и востока. 7 мая начался штурм Севастополя, уже 12 мая немецкие войска сдались в плен. Из 100 тыс. населения к освободителям вышли всего 3 тыс., уцелело лишь 6% жилого фонда города.

В 2022 году ФСБ рассекретила архивные документы и фотографии, свидетельствующие о жестоких преступлениях нацистов в городе Старый Крым в годы Великой Отечественной войны. В архив передали копии многочисленных протоколов допросов, открывающие новые подробности преступлений, совершенных под руководством генерал-полковника Эрвина Густава Йенеке на территории полуострова.

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