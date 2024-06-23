В горящей синагоге в Дербенте могут оставаться террористы
Пожарных отозвали из горящей синагоги в Дербенте из опасений, что внутри могут оставаться террористы. Об этом 23 июня сообщил глава Общественного совета Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Борух Горин.
«Основной пожар в синагоге вроде потушили, половина выгорела совсем. Но большие очаги пожара ещё остались. <...> Всех просили вернуться домой и не выходить до особого распоряжения», — написал Горин в своем Telegram-канале.
Он добавил, что из опасений, что внутри синагоги могут оставаться террористы, пожарных отозвали из горящего здания. Предварительно, в синагоге сгорели свитки Торы. На улицах вокруг здания, по словам Горина, продолжается стрельба.
Ранее в этот день неустановленные люди открыли огонь по синагоге и церкви в Дербенте. Преступники стреляли из автоматического оружия. После они скрылись на белом Volkswagen Polo.
Тогда же неизвестные обстреляли церковь и пост ДПС на улице Ермошкина в Махачкале. Также горела городская синагога. Позже корреспондент «Известий» сообщил, что стрельба в обоих городах возобновилась. В МВД по Дагестану сообщили, что при этих терактах шесть полицейских погибли, 12 были ранены, а также удалось ликвидировать двух боевиков.
Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что в республике объявлен план «Перехват» для поимки преступников, а также создан оперштаб. В Следственном комитете (СК) России сообщили о возбуждении уголовного дела по ст. 205 УК РФ («Теракт»). Кроме того, в Дагестане ввели режим контртеррористической операции (КТО).