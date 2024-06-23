Шесть полицейских погибли при терактах в Дагестане
При нападениях в Махачкале и Дербенте в Республике Дагестан шестеро полицейских погибли, еще 12 пострадали. Об этом 23 июня сообщили в МВД по Дагестану.
Задержания боевиков продолжаются.
Добавляется, что в ориентировку объявлен черный автомобиль Lada Vesta.
Ранее в этот день неустановленные люди открыли огонь по синагоге и церкви в Дербенте. Преступники стреляли из автоматического оружия. После они скрылись на белом Volkswagen Polo. Тогда же неизвестные обстреляли церковь и пост ДПС на улице Ермошкина в Махачкале. Также горела городская синагога. По предварительной информации, общее число пострадавших составило 16 человек.
Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что в республике объявлен план «Перехват» для поимки преступников, а также создан оперштаб. В Следственном комитете (СК) России сообщили о возбуждении уголовного дела по ст. 205 УК РФ («Теракт»). Кроме того, в Дагестане ввели режим контртеррористической операции (КТО).